Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermeture complète du tunnel en direction de la Rive-Sud durant la nuit du 25 au 26 juin

MONTRÉAL, le 22 juin 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que l'autoroute 25, y compris le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sera fermée en direction de la Rive-Sud durant la nuit du 25 au 26 juin. Des fermetures de nuit de la bretelle d'entrée de l'autoroute 25 en direction nord en provenance de la rue Notre-Dame ainsi que de l'avenue Souligny Ouest sont également prévues durant la semaine du 22 juin. Ces entraves sont requises notamment afin d'effectuer des ajustements sur les équipements de sécurité temporaires.

Fermeture complète de l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud durant la nuit du 25 au 26 juin (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) Fermeture complète du tunnel en direction de la Rive-Sud durant la nuit du 25 au 26 juin (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Entraves et gestion de la circulation

Autoroute 25 en direction nord

Fermeture de l'entrée de l'autoroute 25 en direction nord en provenance de la rue Notre-Dame Est, de lundi, 22 h, à mardi, 5 h.

Autoroute 25 en direction de la Rive-Sud

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke) et l'entrée en provenance de l'île Charron, de jeudi, 22 h, à vendredi, 5 h.

Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.

Avenue Souligny

Fermeture complète de l'avenue Souligny en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, de jeudi, 21 h 30, à vendredi, 5 h.

Fermeture complète de l'avenue Souligny en direction ouest, entre les rues Honoré-Beaugrand et Dickson, de vendredi, 21 h 30, à samedi, 8 h.

Les travaux pourraient être reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

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En savoir plus sur le projet de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]