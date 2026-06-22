Aménagement d'une voie réservée sur l'autoroute 20, en direction est, entre Sainte-Julie et Belœil - Fermeture complète d'une bretelle de l'autoroute 20, en direction est, à Belœil, pendant cinq semaines

LONGUEUIL, QC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu'une bretelle d'entrée menant à l'autoroute 20, en direction est, à Belœil, sera fermée pendant cinq semaines non consécutives, entre le 26 juin et la mi-août. Ces fermetures permettront d'élargir la bretelle en prévision de l'aménagement d'une troisième voie sur le pont Arthur-Branchaud, de terminer l'installation d'une conduite de drainage et de réparer la chaussée.

Entrave et gestion de la circulation

Fermeture de la bretelle menant de la rue Serge-Pepin à l’autoroute 20, en direction est, à Beloeil. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Fermeture complète de la bretelle menant de la rue Serge-Pepin à l'autoroute 20, en direction est :

Du 26 juin, à 21 h, au 17 juillet, à 7 h 30;

Du 3 août, à 21 h, au 17 août, à 7 h 30.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

S'inscrire à la liste d'envoi

Des informations sur l'avancement du projet seront transmises par courriel aux personnes abonnées à cette liste d'envoi : bit.ly/3KK47QX.

Lien connexe

Aménagement d'une voie réservée sur l'autoroute 20 est entre Sainte-Julie et Belœil

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]