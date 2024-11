Transporter l'énergie de nos ambitions : Hydro-Québec fait évoluer son réseau pour réussir la transition énergétique

MONTRÉAL, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Hydro-Québec dévoile une importante phase d'évolution et de renforcement de son réseau à 735 kV, la colonne vertébrale de son réseau de transport d'électricité, une initiative névralgique pour soutenir la transition énergétique du Québec. Cette annonce s'inscrit dans le cadre du Plan d'action 2035 et vise à répondre à la demande croissante d'électricité propre et renouvelable. Il s'agit du plus grand chantier de transport d'électricité des dernières décennies.

La lutte contre les changements climatiques nécessite une augmentation marquée de la production d'électricité propre. D'ici 2035, il nous faudra 60 TWh de plus, soit de 8 000 à 9 000 MW de puissance installée additionnelle. Il est nécessaire qu'Hydro-Québec renforce le réseau de transport principal afin d'intégrer la nouvelle production et d'assurer sa fiabilité.

Lignes à 735 kV : colonne vertébrale du système électrique québécois



Le réseau de transport d'électricité du Québec est constitué de 34 000 kilomètres de lignes à haute tension, dont un tiers est exploité à 735 000 volts (735 kV). Ces lignes à 735 kV - issues d'une innovation québécoise - sont essentielles pour le transport efficace d'importantes quantités d'énergie sur de longues distances. Comme des autoroutes, elles sont les principaux corridors entre les endroits où l'électricité est produite et ceux où elle est consommée.

Hydro-Québec s'apprête à lancer un chantier majeur pour faire évoluer ce réseau électrique. Dans le cadre d'une première phase, le projet comprendra à la fois l'optimisation du réseau existant et la construction de près de 850 km de nouvelles lignes de transport à 735 ou à 315 kV et de cinq postes électriques stratégiques sur trois axes. Ces infrastructures permettront d'intégrer la production, d'acheminer l'énergie additionnelle dans tout le Québec, ainsi que d'améliorer la fiabilité et la résilience du réseau face aux événements météorologiques de plus en plus intenses.

Pour réussir cet important projet de société, plusieurs centaines de parties prenantes seront consultées, des milliers de travailleurs et de travailleuses seront mobilisés et des investissements d'une dizaine de milliards seront nécessaires. Les retombées économiques au Québec seront de plus de 7 G$, au bénéfice des ménages et de toutes les régions du Québec.

La tâche sera considérable, mais l'acceptabilité sociale et environnementale des projets seront au cœur de nos priorités.

Axes prioritaires et collaboration avec les parties prenantes

L'évolution du réseau de transport principal se déploiera dans 6 régions administratives du Québec et recoupera plus de 25 municipalités régionales de comté (MRC), près de 200 municipalités et quelque 11 communautés autochtones issues de 6 Premières Nations.

Trois axes prioritaires ont été définis : Côte-Nord, Appalaches-Bas-Saint-Laurent et Vallée-du-Saint-Laurent. Ces axes permettront d'intégrer la nouvelle production d'électricité et de la transporter efficacement jusqu'aux lieux de consommation.

Prochaines étapes

Hydro-Québec a amorcé des consultations afin de discuter de l'évolution de son réseau de transport principal avec les représentants et les représentantes des Premières Nations, des MRC, des municipalités et de différents regroupements régionaux. Ces consultations visent à présenter les axes à l'étude et les projets planifiés, à approfondir la connaissance des milieux d'accueil et à recueillir les préoccupations. . Hydro-Québec remplit ainsi l'un des engagements pris à la suite de la tournée du dialogue sur son Plan d'action 2035 : consulter les publics concernés tôt dans ses démarches. Les échanges se poursuivront dans les mois à venir.

Les nouvelles infrastructures seront graduellement mises en service entre 2031 et 2036.

« Pour réussir la transition énergétique, nous devrons non seulement mieux consommer, mais aussi produire plus d'électricité. Cette nouvelle énergie devra ensuite être transportée jusqu'à nous. Ce grand chantier d'amélioration du réseau de transport est bien plus qu'une réponse technique à un besoin d'infrastructures. C'est un pilier de la décarbonation pour un avenir où le Québec restera un leader en énergie propre », explique Claudine Bouchard, vice-présidente exécutive et cheffe de l'exploitation et des infrastructures d'Hydro-Québec.

