Transport scolaire : rien n'est réglé et une nouvelle mise au point s'impose

MONTRÉAL, le 7 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Pour de trop nombreux parents et élèves qui vivent quotidiennement avec les bris de services à plusieurs endroits au Québec, rien n'est réglé dans le domaine du transport scolaire, bien au contraire. Face aux problèmes structuraux du secteur, la Fédération des employées et employées de services publics (FEESP-CSN) estime qu'une nouvelle mise au point s'impose.

« Lors des négociations de la fin de l'été avec le gouvernement, les transporteurs scolaires ont reçu des bonifications significatives de l'ordre de 15 à 30 % de leurs contrats. À ce jour, plusieurs employeurs n'ont pas augmenté les salaires des chauffeurs en conséquence. Ils sont donc responsables de leurs propres problèmes d'attraction et de rétention. Plusieurs transporteurs semblent plus intéressés par leur marge de profit que par le service aux élèves. Pour nous, il n'y a pas 36 solutions pour attirer et retenir les conductrices et les conducteurs de véhicules scolaires : il faut des augmentations salariales drastiques », souligne Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

La pression est forte dans le transport scolaire

La semaine dernière, les membres du syndicat des Autobus la Montréalaise ont organisé un piquetage symbolique devant les bureaux de leur employeur au moment même où les salarié-es des Autobus Chambly ont dû menacer de faire la grève pour obtenir un nouveau contrat de travail qui prévoit des augmentations de 30 à 36 % sur 4 ans.

D'autres votes ont également été tenus dans les assemblées générales des syndicats suivants affiliés à la CSN :

Association des chauffeurs d'autobus scolaires Matanais inc. : le mercredi 26 octobre, vote à 100 % de moyens de pression incluant la grève à déclencher au moment jugé opportun ;

Syndicat des employé-es de transport Autobus B.R. (CSN) : le 3 novembre, vote d'une banque de 14 jours de grève à 100 % ;

Syndicat des employés du transport scolaire Tremblay et Paradis (CSN) : le 3 novembre également, vote d'une banque de 14 jours de grève à 98 %.

« Malgré les hausses importantes du financement des contrats des transporteurs, les conductrices et les conducteurs doivent tout de même se mobiliser pour obtenir leur dû, ce qui ne serait pas le cas si les transporteurs priorisaient vraiment le service aux élèves. À la fin de l'été dernier, à la suite des négociations entre le gouvernement et la Fédération des transporteurs par autobus (FTA), nous sommes intervenus sur la place publique afin de bien expliquer que ce processus de négociation ne mettait pas un terme aux graves problèmes de rareté de main-d'œuvre persistante dans le transport scolaire. Quatre mois plus tard, l'actualité nous démontre que nous avions malheureusement trop raison, ajoute Josée Dubé, présidente du secteur du transport scolaire de la FEESP-CSN. Tant que les sommes allouées à la bonification des salaires ne se rendront pas dans les poches des conductrices et des conducteurs, les graves problèmes d'attraction et de rétention ne seront pas réglés. »

Deux grands absents lors des négociations

« Le processus de négociation s'est tenu avec seulement deux des quatre intervenants du secteur. Les centres de services scolaires (CSS), et surtout, les conductrices et les conducteurs brillaient par leur absence. Pourtant, après l'octroi des sommes du gouvernement qui seront envoyées vers les CSS, chaque transporteur doit négocier les circuits individuels avec ces centres de services scolaires qu'ils desservent. À la toute fin du processus, ce sont les conductrices et les conducteurs qui doivent négocier leurs salaires avec chaque transporteur. Or, actuellement, pour gonfler leurs profits, les transporteurs refusent de remettre certaines sommes dans les poches de celles et de ceux qui conduisent les enfants tous les matins. On a même un CSS qui retient les sommes que le gouvernement a pourtant octroyées au lieu de les rediriger vers les transporteurs, ce qui exacerbe les problèmes que nous connaissons actuellement », conclut madame Dubé.

