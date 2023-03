Transport scolaire - Québec - Entente de principe acceptée chez Autobus B.R. et Tremblay & Paradis

QUÉBEC, le 12 mars 2023 /CNW/ - L'entente de principe intervenue le 10 mars a été adoptée à 66 % par les membres du Syndicat des employé-es de transport Autobus B.R.-CSN et à 85 % par le Syndicat des employé-es du transport scolaire Tremblay et Paradis-CSN par voie de deux scrutins secrets, tenus en assemblée générale ce 12 mars au matin.

« Chez Autobus B.R., le taux horaire maximal passe de 18,73 $ à 24,50 $ l'heure, rétroactif au début de la présente année scolaire. La garantie d'heures passera de 20 à 23 heures, suivant une hausse progressive. Au total, les membres toucheront des augmentations totales variant entre 45 et 67 % sur les 6 ans de la durée de la nouvelle convention collective. Chez Tremblay & Paradis, le taux horaire maximal passe de 21,92 $ à 27 $ l'heure, également rétroactif au début de l'année scolaire. Notre garantie d'heures passe aussi de 20 à 23 heures sur la durée de 6 ans de la nouvelle convention collective. Pour notre part, nous toucherons des augmentations totales variant entre 36 et 56 % sur la durée de notre nouveau contrat de travail », précise Hélène Thibault, présidente du Syndicat des employé-es du transport scolaire Tremblay et Paradis-CSN, porte-parole pour les deux unités.

« Nous sommes vraiment satisfaits de constater que les conductrices et les conducteurs de ces deux syndicats reçoivent enfin leur part du gâteau. Ces importantes augmentations témoignent de la reconnaissance de leur métier et de leurs nombreuses responsabilités. Ce nouveau règlement qui survient après une grève générale illimitée démontre clairement la légitimité de leurs revendications. Nous le disions depuis longtemps, le gouvernement devait obligatoirement bonifier les enveloppes budgétaires versées aux transporteurs afin de régler la question des faibles salaires dans le secteur », ajoute Stéphanie Gratton, présidente par intérim de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

« Ces conductrices et conducteurs de véhicule scolaire ont obtenu des gains hors de l'ordinaire, parce qu'ils se sont tenus debout et ont réclamé leur dû. Nous sommes fiers d'avoir soutenu leur lutte à leurs côtés, et surtout, de constater leurs gains qui améliorent grandement leurs conditions générales d'emploi. Cette reconnaissance était attendue depuis très longtemps. Encore une fois, il s'agit d'un message très clair envoyé à tous les autres employeurs de notre région qui veulent régler leurs problèmes d'attraction et de rétention de leurs salarié-es », conclut Pierre Émond, vice-président du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN.

À propos

Le Syndicat des employé-es de transport Autobus B.R.-CSN regroupe une quinzaine de membres alors que le Syndicat des employé-es du transport scolaire Tremblay et Paradis-CSN en compte 70. Les deux unités sont affiliées à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).

La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN regroupe 240 syndicats représentant plus de 45 000 membres. Son territoire s'étend sur les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Renseignements: Martin Petit, [email protected], Communications - Confédération des syndicats nationaux, 514 894-1326