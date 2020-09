Transport scolaire : Québec doit imposer et financer des barrières protectrices

MONTRÉAL, le 3 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Après une série de changements de règles du ministère de l'Éducation pour encadrer le transport scolaire en temps de COVID-19, la Fédération des employées et des employés de service public (FEESP-CSN) estime que les risques demeurent plus élevés que nécessaire, tant pour les conducteurs et conductrices d'autobus et de berlines que pour la population.

Avec la nouvelle interprétation du ministère de l'Éducation et de la CNESST sur le nombre maximum d'enfants prévu par autobus lorsqu'il n'y a pas de barrière physique, nous venons de troquer la meilleure mesure de protection des conductrices et conducteurs, soit la distanciation, par une mesure entraînant des problématiques de sécurité, soit le masque et la protection oculaire qui doivent maintenant être portés lors de la conduite. « Les lunettes représentent un problème à cause de la buée créée par le port du masque tandis que les visières causent des reflets qui nuisent à la vision. Ce n'est pas sécuritaire pour nos membres, pour les enfants et pour les automobilistes qui circulent près d'eux », fait valoir Stephen Gauley, président du secteur du transport scolaire de la FEESP-CSN.

« Tout se passe comme si les centres de services scolaires avaient voulu privilégier le transport d'un maximum d'élèves en tournant les coins ronds pour la sécurité. Nous aurions souhaité que la CNESST nous consulte avant d'approuver des changements d'interprétation qui ne représentent pas les meilleurs choix dans les circonstances. Ce type de décisions sont normalement prises à la suite d'une consultation paritaire », insiste Nathalie Arguin, présidente de la FEESP-CSN.

« Si le réseau scolaire veut maximiser le nombre d'élèves dans les autobus scolaires, cela doit être fait de façon sécuritaire, c'est-à-dire par l'installation de barrières physiques dans tous les véhicules scolaires », affirme encore Stephen P. Gauley.

Ce dernier estime que le ministre Jean-François Roberge devrait indiquer clairement la volonté du gouvernement de munir tous les autobus scolaires de telles barrières, comme c'est d'ailleurs le cas dans le transport en commun municipal où les passagers sont pourtant masqués. La FEESP-CSN estime qu'il est possible d'équiper un autobus scolaire de ces barrières pour environ 100 $ par véhicule en incluant l'installation. « En entrevue à la radio le 1er septembre, le ministre Roberge a ouvert la porte à un nouvel investissement dans le transport scolaire. Son ministère devrait donc maintenant exiger que l'installation se fasse dans tous les véhicules scolaires et indiquer qu'il va rembourser un montant défini par autobus, de façon à ce que les transporteurs récalcitrants n'aient plus aucune excuse. Avec les 2 milliards offerts par le fédéral pour l'éducation, le coût n'est pas un enjeu pour le gouvernement », ajoute Stephen P. Gauley.

Pour le moment, un bon nombre de transporteurs ont déjà installé des barrières dans leurs véhicules conformément aux recommandations de la SAAQ. Il est temps qu'on règle cette question pour protéger le mieux possible les conducteurs et conductrices de véhicules scolaires, dont la moitié, étant âgés de plus de 60 ans, sont plus à risque de décéder des complications de la COVID-19.

Désinfection insuffisante

La FEESP-CSN estime par ailleurs que le respect des « bulles classes » est compromis avec les règles actuelles dans le transport scolaire, notamment en raison de la fréquence de désinfection. Celle-ci se fera une seule fois par jour et non pas avant chaque montée de nouveaux élèves dans le véhicule.

À propos

La Fédération des employées et des employés de services publics (FEESP-CSN) représente 3500 conductrices et conducteurs de véhicules scolaires réunis au sein de 84 syndicats partout au Québec.

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Renseignements: Thierry Larivière, Service des communications de la CSN, 514 966-4380, [email protected]

Liens connexes

https://feesp.csn.qc.ca/