Transport scolaire : le ministre Drainville doit intervenir

QUÉBEC, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Réunis devant l'Assemblée nationale lors d'une manifestation sur l'heure du midi, la Confédération des syndicats nationaux a interpellé le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, afin qu'il intervienne auprès des transporteurs qui refusent toujours de remettre les sommes qu'ils ont reçues aux chauffeuses et aux chauffeurs de véhicules scolaires.

« S'il y a des grèves actuellement dans le secteur du transport scolaire, c'est bien à cause des employeurs qui refusent de verser les sommes qu'ils ont pourtant reçues du gouvernement afin de bonifier les salaires dans le transport scolaire. En février 2023, Bernard Drainville est lui-même intervenu sur la place publique afin d'appuyer les revendications du secteur du transport scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN) en soulignant que "les chauffeuses et chauffeurs doivent avoir leur juste part". Conséquemment, nous lui demandons d'interpeller tous les transporteurs afin que cette juste part se traduise en argent sonnant dans les poches de celles et ceux qui conduisent nos enfants à l'école », déclare Caroline Senneville, présidente de la CSN.

« Tous les contrats des transporteurs ont été majorés de 15 à 30 % à l'automne 2022 et une partie de ces sommes devait servir à augmenter les salaires de celles et ceux qui conduisent les véhicules scolaires. Plusieurs transporteurs l'ont bien compris : avec leurs graves problèmes d'attraction et de rétention dans leur secteur, ils ont accepté de verser de meilleurs salaires à leurs employé-es et ça s'est traduit par une diminution des routes qui ne sont pas faites chaque matin. Prenons comme exemple Transco à Mascouche, où les salarié-es ont négocié un contrat de travail de six ans avec une bonification salariale totale de 53 % », souligne Josée Dubé, présidente du Secteur transport scolaire de la FEESP-CSN et conductrice d'autobus scolaires.

« Malgré ces faits indéniables, plusieurs transporteurs ne veulent pas reconnaître cette nouvelle norme salariale et s'obstinent à la table de négociation, ce qui provoque inévitablement de la frustration chez leurs salarié-es et les grèves qui s'en suivent. Le problème, c'est que le ministère de l'Éducation a versé ce nouvel argent sans obligation d'affecter une part significative des sommes aux salaires versés. On se retrouve donc avec des transporteurs qui préfèrent augmenter leurs profits plutôt que de garantir ce service à la population. J'ai pour exemple les salarié-es de Transco à Montréal qui en sont à leur quatrième mois de grève face à une entreprise qui est détenue par le fonds commun de placement suédois EQT qui valait 328 milliards de dollars canadiens en 2022. Pour eux, les 350 salarié-es de Transco, c'est de la petite monnaie », dénonce Frédéric Brun, président de la FEESP-CSN.

« Ces femmes et ces hommes font partie d'un mouvement de travailleuses et de travailleurs qui doivent malheureusement recourir à la grève pour aller chercher cette juste part et nous allons être à leurs côtés jusqu'à ce qu'ils l'obtiennent. Et ce sont les parents et les enfants qui paient le prix de cette obstination inutile. À Québec, nous avons vécu deux conflits de près de six semaines à l'hiver 2023 avec les syndicats de chez Autobus B.R. et de Tremblay & Paradis. Finalement, les membres ont obtenu des augmentations salariales totales variant de 45 à 67 % sur six ans. Les transporteurs devront bien comprendre que ces grèves ne sont pas nécessaires et qu'ils sont obligés de bonifier les salaires dans un secteur qui a trop longtemps été négligé par le gouvernement », conclut Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN.

À propos

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN

Renseignements: Martin Petit, Service des communications de la CSN, 514 894-1326, [email protected]