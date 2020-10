Transport scolaire : La CSN salue les nouvelles primes de 2000 $

MONTRÉAL, le 1er oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a finalement fait un pas dans la bonne direction en annonçant des primes de rétention pouvant aller jusqu'à 2000 $ par an pour les conductrices et les conducteurs d'autobus et de berlines scolaires.

La prime qui vient d'être annoncée par le ministère de l'Éducation fait suite aux travaux du comité de réflexion sur la pénurie de main-d'œuvre dans le transport scolaire auquel la FEESP-CSN a participé. « Le comité a été mis en œuvre au printemps 2019 à la suite de nos revendications auprès du gouvernement, car on subissait déjà à ce moment les effets de la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur. Souhaitons maintenant que cette prime arrive rapidement », déclare Stephen Gauley, président du secteur du transport scolaire à la FEESP-CSN.

« Il faudra tout de même surveiller de près les modalités qui y donneront accès et l'impact de la prime sur la rétention des conductrices et conducteurs d'autobus et de berlines scolaires », soutient Jean-Pierre Bourgault, vice-président de la FEESP-CSN.

Une rencontre avec le ministère de l'Éducation est prévue le 2 octobre pour présenter les détails de la mise en œuvre de cette mesure.

