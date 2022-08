Transport scolaire : Agissons maintenant pour éviter une rentrée chaotique aux parents du Québec!

MONTRÉAL, le 12 août 2022 /CNW Telbec/ - À l'instar des associations des transporteurs scolaires, la FTQ réclame à son tour que le gouvernement du Québec bonifie substantiellement le financement du transport scolaire. Sans ce réinvestissement pourtant réclamé par l'ensemble des partenaires, c'est tout le réseau scolaire qui pourrait subir les contrecoups d'avoir négligé trop longtemps ce maillon essentiel de notre système éducatif.

Les conducteurs et conductrices ont interpellé le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, à maintes reprises pour qu'il bonifie le financement de ce secteur en allouant aux centres de services scolaires des contributions substantielles dédiées à améliorer leurs conditions de travail. Par ailleurs, la FTQ et ses syndicats affiliés ont demandé, le 21 juillet dernier, la tenue d'une rencontre d'urgence avec le ministre, mais ils n'ont reçu aucune réponse de sa part en date d'aujourd'hui.

« Actuellement, les travailleurs et travailleuses du transport scolaire que nous représentons gagnent entre 20 000 $ et 25 000 $ par année. C'est trop peu pour attirer des gens vers la profession et les retenir », déplore le président de la FTQ, Daniel Boyer.

La FTQ et ses syndicats affiliés martèlent depuis plus de 5 ans que le gouvernement doit réinvestir dans ce secteur. La hausse fulgurante de l'inflation combinée à la pandémie ne fait qu'empirer le problème de rétention et de recrutement dans l'industrie. Les offres récentes d'augmentation de budget du gouvernement de la CAQ de 3,4 % aux centres de services scolaires sont nettement insuffisantes pour améliorer les conditions de travail et mieux couvrir les coûts inhérents aux opérations dans ce secteur.

« Il faut prendre toute la mesure de la crise qui secoue actuellement le transport scolaire et envisager une hausse substantielle et rapide du financement public. À défaut, la rentrée scolaire dans plusieurs régions sera un cauchemar pour les parents québécois. Ceci serait le pire scénario pour ces familles déjà aux prises avec des turbulences économiques majeures », souligne Daniel Boyer.

« Québec doit agir rapidement pour protéger le secteur du transport scolaire et ses travailleuses et travailleurs. Les familles québécoises doivent pouvoir compter sur un transport scolaire de qualité, adéquatement financé. C'est un élément essentiel pour les familles qui ne souhaitent pas de bris de services en pleine rentrée scolaire », conclut Daniel Boyer.

La FTQ compte six syndicats affiliés dans le secteur du transport scolaire : Teamsters Canada, Unifor Québec, Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (TUAC Québec), Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES-298), Syndicat des Métallos, Union des employés et employées de service (UES 800).

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

