VANCOUVER, BC, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Alors que le Canada s'oriente vers un avenir net-zéro, un nouveau sondage réalisé par I'Institut Angus Reid et Clear Seas révèle que la population canadienne est de plus en plus disposée à soutenir des pratiques de transport maritime durables.

Une grande majorité de la population canadienne (64 %) se dit prête à payer un supplément sur les produits importés pour compenser les émissions de carbone liées au transport maritime. Cela témoigne d'un engagement public fort en faveur de la réduction de l'impact environnemental du commerce mondial.

Vue aérienne du port de Montréal (Groupe CNW/Clear Seas)

Par ailleurs, la population canadienne donne la priorité à la décarbonation nationale du secteur du transport maritime, les deux tiers préférant que l'hydrogène soit utilisé localement plutôt qu'exporté. Cela s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le pays pour réduire son empreinte carbone et développer un secteur de l'énergie durable.

Bien que la population canadienne reconnaisse l'importance économique du transport maritime, elle est également préoccupée par les risques environnementaux qu'il présente. Toutefois, elle considère généralement que le secteur est sûr et en a une vision globale positive.

Les principales conclusions du sondage sont les suivantes

Le transport maritime durable bénéficie d'un fort soutien : Une majorité de la population canadienne est prête à payer un supplément pour des marchandises dont les émissions de carbone sont réduites.

Préférence pour l'hydrogène domestique : La population canadienne est favorable à l'utilisation de l'hydrogène produit au Canada pour décarboner les industries nationales, y compris le transport maritime.

pour décarboner les industries nationales, y compris le transport maritime. Perception positive du transport maritime : Bien qu'elle soit consciente des risques environnementaux, la population canadienne a généralement une perception positive du transport maritime.

Ces résultats illustrent le fait que le public est de plus en plus conscient de la nécessité d'adopter des pratiques de transport maritime durables et qu'il est prêt à soutenir les initiatives visant à réduire les émissions de carbone. Alors que le Canada poursuit son chemin vers la carboneutralité, les résultats de cette enquête fournissent des informations précieuses aux décideurs politiques et aux acteurs de l'industrie.

Méthodologie

L'Institut Angus Reid a mené un sondage en ligne du 26 au 30 juillet 2024 auprès d'un échantillon aléatoire représentatif de 1 610 adultes canadiens. L'enquête a été menée en partenariat avec Clear Seas et payée conjointement par l'IAR et Clear Seas.

Lire le rapport complet ici : https://clearseas.org/fr/research/sondage-dopinion-publique-2024-attitudes-de-la-population-canadienne-sur-le-transport-maritime/

S'inscrire au webinaire de lancement du 3 octobre : https://clearseas.org/fr/event/webinaire-lopinion-canadienne-sur-le-transport-maritime-en-2024/

À propos de IAR

L'Institut Angus Reid (IAR) a été fondé en octobre 2014 par le sondeur et sociologue Angus Reid. L'IAR est une fondation nationale de recherche sur l'opinion publique, à but non lucratif et non partisane, créée pour faire progresser l'éducation en commandant, en menant et en diffusant au public des données statistiques accessibles et impartiales, des recherches et des analyses politiques sur l'économie, la science politique, la philanthropie, l'administration publique, les affaires nationales et internationales et d'autres questions socio-économiques d'importance pour le Canada et son monde.

À propos de Seas

Clear Seas est une organisation canadienne à but non lucratif qui fournit des informations indépendantes basées sur des faits pour permettre aux gouvernements, à l'industrie et au public de prendre des décisions éclairées sur les questions de transport maritime. Nous cherchons à susciter la prise de conscience et la confiance afin de permettre à toute personne de sentir qu'elle fait partie du secteur maritime. Notre vision est celle d'un secteur maritime durable, sûr, dynamique et inclusif, aujourd'hui et pour les générations futures.

