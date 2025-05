Une recherche de Clear Seas

VANCOUVER, BC, le 28 mai 2025 /CNW/ - Clear Seas est fier de dévoiler son plus récent rapport : Prévisions du trafic maritime jusqu'en 2040 pour la région du Pacifique canadien. Cette étude prospective offre le portrait le plus complet à ce jour de l'évolution attendue du trafic maritime le long de la côte Ouest du Canada.

Alors que le Canada cherche à diversifier ses partenaires commerciaux, les exportations d'énergie par voie maritime prennent de l'ampleur, tout comme les démarches visant à accélérer l'approbation de projets d'infrastructure majeurs. Si l'ensemble des projets actuellement proposés se concrétisent comme prévu, et encore plus si de nouveaux projets voient le jour, le nombre de navires internationaux faisant escale dans les ports du Pacifique canadien pourrait augmenter de 60 % d'ici 2040. Une telle hausse s'explique principalement par l'essor des exportations de GNL et la croissance du transport de marchandises conteneurisées. Dans ce contexte, le rapport prévoit une progression annuelle du trafic maritime, passant d'environ 3 186 navires à plus de 5 299.

« Comprendre comment le trafic maritime est appelé à évoluer est essentiel pour s'assurer que nos infrastructures maritimes, nos systèmes de sécurité et nos mesures de protection environnementale suivent le rythme. Ce rapport outille les décideurs à tous les niveaux pour naviguer à travers une période de changements maritimes sans précédent », souligne Paul Blomerus, directeur général de Clear Seas.

Un outil essentiel pour la planification et la préparation

Cette recherche a été développée pour combler un manque de données crucial : l'absence d'un portrait unifié du trafic maritime futur à l'échelle de la côte. S'appuyant sur des données publiques et des dépôts réglementaires, le rapport rassemble les projections de trafic de plus d'une douzaine de grands projets d'infrastructure et de ressources, offrant une base commune pour guider la planification maritime, la gestion des risques et les décisions d'investissement.

Le rapport révèle que le trafic des pétroliers, particulièrement ceux liés aux projets de GNL, pourrait augmenter de plus de six fois, atteignant plus de 1 800 escales annuellement. La côte Nord de la Colombie-Britannique pourrait connaître une hausse du trafic maritime de plus de 200 %, tandis que les déplacements de remorqueurs d'escorte dans la mer des Salishs pourraient être multipliés par dix. Une part importante de cette croissance est prévue à l'extérieur des zones de compétence des principales autorités portuaires canadiennes, ce qui souligne l'importance d'approches collaboratives pour gérer les répercussions.

Le rapport complet est maintenant disponible (en anglais et en français) au www.clearseas.org.

Pour en apprendre davantage, Clear Seas tiendra un webinaire public le 3 juin 2025 à 10 h (heure du Pacifique) / 13 h (heure de l'Est). Le webinaire mettra en évidence la portée et la méthodologie de la recherche, ainsi que les principales observations et leurs implications pour la sécurité maritime, la planification des infrastructures et la protection de l'environnement. Inscrivez-vous pour assister au webinaire.

À propos de Clear Seas

Clear Seas est un organisme canadien sans but lucratif qui fournit de l'information indépendante et factuelle pour aider l'industrie, les gouvernements et le public à prendre des décisions éclairées sur les enjeux liés au transport maritime. Nous œuvrons à bâtir un climat de confiance et de compréhension afin que chacun et chacune puisse se sentir partie prenante du secteur maritime. Notre vision : un secteur du transport maritime durable, sécuritaire, dynamique et inclusif, aujourd'hui et pour les générations à venir.

Tous nos rapports sont disponibles sur clearseas.org .

