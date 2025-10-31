Transport de valeurs : entente ratifiée sous le signe du respect et du renouveau

MONTRÉAL, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Après plus d'un an de négociation, le Syndicat national des convoyeur(e)s de fonds (SNCF - SCFP 3812) et GardaWorld ont officiellement ratifié aujourd'hui la nouvelle convention collective des travailleurs et travailleuses du transport de valeurs.

Cette ratification marque la fin d'un long processus de négociation ayant mené à une entente historique qui place désormais ces employé(e)s parmi les mieux rémunéré(e)s au Canada dans leur secteur.

« Les promesses d'amélioration du climat de travail doivent maintenant se traduire en gestes concrets. Nous avons fait notre part à la table de négociation; il revient à présent à la direction d'incarner ce changement de culture », a déclaré Nathalie Courchesne, conseillère syndicale au SCFP.

Mais au-delà des chiffres, cette signature symbolise surtout un tournant positif dans les relations de travail. Une nouvelle équipe des ressources humaines est en place et les parties s'engagent à travailler sous le signe du respect, de la collaboration et de la reconnaissance du rôle primordial de ces personnes salariées pour la sécurité publique et économique.

« Nos membres ont tenu bon, unis et solidaires. Cette ratification, c'est la preuve que la détermination paie, littéralement et symboliquement », a déclaré Kathryn R. Cloutier, présidente du syndicat.

Le SCFP entend demeurer vigilant afin que les engagements pris se traduisent dans la réalité quotidienne des travailleuses et travailleurs du transport de valeurs, un métier exigeant, essentiel et trop souvent méconnu.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 12 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815