Transport collectif structurant : Longueuil se réjouit de voir le gouvernement du Québec passer à la vitesse supérieure en confiant le mandat à CDPQ Infra

LONGUEUIL, QC, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Longueuil se réjouit de l'annonce du gouvernement du Québec du début des études par CDPQ Infra pour identifier un projet de mobilité structurant dans l'axe du boulevard Taschereau vers l'est, en passant par la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke, jusqu'au cégep Édouard-Montpetit. Ce mandat permet de franchir un autre jalon important dans la réalisation de la vision stratégique du projet Léeo, le Lien électrique est-ouest de transport en commun, dévoilé par la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, en février dernier.

« Je salue le gouvernement du Québec et CDPQ Infra qui ont rapidement adhéré à la vision stratégique de Longueuil sur la pertinence et les retombées économiques et sociales majeures d'un mode structurant de transport collectif sur le territoire de notre agglomération entre le REM, le centre-ville de Longueuil et le cégep Édouard-Montpetit », a commenté la mairesse Sylvie Parent. « Ce projet de transport collectif primordial pour notre région permettra de répondre aux besoins de mobilité des citoyens dans l'axe est-ouest de la Rive-Sud, tout en contribuant à réduire la congestion routière et les émissions de gaz à effet de serre », a ajouté Mme Parent.

Rappelons qu'en plus d'assurer une intégration du REM à la station de métro la plus achalandée le matin, ce projet s'insère dans un axe où l'on compte déjà plus de 250 000 déplacements quotidiens, principalement en auto. Le projet de Lien électrique est-ouest est également au cœur d'un redéveloppement urbain de plus de 25 millions de pieds carrés en superficie de terrain, 7 millions de pieds carrés en superficie de plancher commercial et d'espaces bureaux, avec le potentiel de générer 14 000 nouveaux emplois et 30 000 nouvelles unités résidentielles. Il permettra aussi à l'est de la Couronne Sud d'avoir accès à un réseau structurant intégré au REM et au métro.

« L'annonce d'aujourd'hui nous rapproche encore plus de la concrétisation du plus grand projet de redéveloppement urbain au Québec. Grâce à la précieuse collaboration du gouvernement du Québec et de CDPQ Infra, Longueuil pourra relier des pôles importants d'affaires, d'éducation et de services en santé. Je me fais la porte-parole de tous les acteurs qui ont salué la vision de ce projet structurant de transport collectif électrique lors de son dévoilement en début d'année, et remercie le gouvernement du Québec et CDPQ Infra d'avoir répondu présents. Par cet engagement, le gouvernement du Québec fait preuve de leadership en matière d'aménagement du territoire, en accélérant ce projet pour mettre le transport collectif au cœur du redéveloppement urbain. Je tiens également à remercier le RTL qui a assuré le pilotage du bureau de projet qui avait été mis sur pied l'automne dernier pour faire avancer cette importante initiative », a conclu Mme Parent.

Pour plus d'information sur Léeo, consultez leeo.longueuil.quebec.

À propos de Longueuil

Moderne et tournée vers l'avenir, Longueuil est la ville-centre de l'agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 430 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu'elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique. Forte de ses 360 ans d'histoire, Longueuil propose aussi un milieu de vie stimulant et accueillant propice à l'épanouissement des familles, dans lequel se côtoient de grands espaces verts, des quartiers résidentiels et urbains paisibles ainsi qu'un milieu d'affaires prospère.

longueuil.quebec

SOURCE Ville de Longueuil

Renseignements: Direction des communications et des affaires publiques, Ville de Longueuil, Téléphone : 450 463-7270, [email protected]

Liens connexes

https://www.longueuil.quebec/fr