Transport collectif régional - La CAQ n'a aucun plan pour les régions, déplore Émilise Lessard-Therrien

QUÉBEC, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Alors que le gouvernement de la CAQ prétend travailler au service des régions, il n'a toujours rien fait pour améliorer les services de transport collectif dans les régions, déplore la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et responsable pour Québec solidaire en matière de développement et de vitalité des territoires, Émilise Lessard-Therrien.

« Ça fait plusieurs fois que la CAQ accuse Québec solidaire d'être déconnectée de la réalité des régions. J'ai une petite nouvelle pour le premier ministre : moi, je n'habite pas à Montréal, j'habite sur le Chemin du premier rang à Duhamel-Ouest, une municipalité de 878 personnes. Je n'ai pas de leçon de ruralité à recevoir de la part de M. Legault. La réalité des gens qui habitent en région, c'est qu'il n'y a presque pas de service de transport collectif parce qu'il est sous-financé. Le gouvernement prétend travailler au service des régions, mais depuis un an, on attend toujours un plan pour améliorer le transport collectif en région, sans succès » a déploré Mme Lessard-Therrien lors de la période de questions ce matin.

« En région, on ne veut pas juste des routes, on veut de vraies alternatives à la voiture pour nos jeunes, pour nos aînés et pour les immigrants qui viennent s'installer chez nous et qui n'ont pas de permis de conduire! On y a droit comme tous les Québécois. Derrière les beaux discours, la réalité, c'est que seulement 0,67% du budget de transport collectif du gouvernement de la CAQ est dédié au transport interurbain. Est-ce que c'est ça, se soucier des régions? » a-t-elle ajouté.

La députée solidaire, qui a récemment joint sa voix à celles de 18 territoires de MRC et de plusieurs associations afin de réclamer la tenue d'un Sommet sur le transport collectif régional interurbain, a déposé ce matin une motion demandant au gouvernement de s'engager à organiser une telle rencontre. Sa motion a malheureusement été battue, mais la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue assure qu'elle poursuivra sa bataille pour de meilleurs services de transport dans toutes les régions du Québec, de concert avec les nombreuses MRC qui militent en ce sens.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Simone Lirette, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (514) 994-5095 ou simone.lirette@assnat.qc.ca