Transport collectif - Nouvelles voies réservées pour améliorer la fluidité et la fiabilité du service d'autobus

MONTRÉAL, le 25 avril 2023 /CNW/ - Déterminée à offrir un service efficace, rapide et confortable en transport collectif sur l'ensemble de son territoire, le comité exécutif de la Ville de Montréal adoptera plusieurs projets de voies réservées qui viendront bonifier le réseau actuel dès 2023.

Quatre voies réservées seront mises en place : chemin de la Côte-Saint-Luc (Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce), boulevard Saint-Laurent (Ahuntsic-Cartierville et Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension) et rue Provost (Lachine) et Sherbrooke Ouest (Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce).

Trois de ces projets permettront également la cohabitation avec les vélos : Sherbrooke Ouest (direction est, entre Marcil et Old Orchard), Saint-Laurent (direction sud, entre Crémazie et Jarry, et direction nord, entre Jean-Talon et Bellarmin) et Provost (direction ouest, entre la 1ère et la 32e avenue).

S'illustrant déjà comme ville détenant le plus grand nombre de kilomètres dédiés aux voies réservées en Amérique du Nord, Montréal comptera dorénavant plus de 300 km de voies réservées, ce qui se traduira par près de 20 000 déplacements par jour qui bénéficieront de ces nouvelles mesures en 2023.

Ces ajouts font partie du Mouvement bus, la vision 2021-2025 dévoilée par la Société de transport de Montréal (STM).

« L'ajout de ces voies réservées permettra d'améliorer la fluidité, la fiabilité et, par le fait même, la performance générale du réseau d'autobus. Ce sont des mesures concrètes qui contribueront directement à rendre le transport actif et collectif encore plus attrayant afin d'inciter la population à changer ses habitudes et à délaisser l'auto solo. Le réseau de voies réservées permet d'offrir des options de mobilité efficaces dans des secteurs qui ne sont pas desservis par le métro, c'est donc un ajout de service important dont nous sommes fiers », a déclaré Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif.

« Dans la foulée de l'adoption du programme annuel des mesures préférentielles pour bus en 2023, je suis heureux que quatre nouvelles voies réservées aient été confirmées, respectivement sur les axes Saint-Laurent, Provost, Côte-Saint-Luc et Sherbrooke Ouest, dans le secteur Notre-Dame-Grâce. Rappelons que ces initiatives visent à améliorer la performance de notre réseau bus en lui offrant des infrastructures dédiées et une expérience client bonifiée. En effet, l'usage exclusif des bus et de certains autres modes de transport sur ces axes, tels que les vélos et les taxis, assure une plus grande fluidité et un meilleur respect des horaires », a ajouté Éric Alan Caldwell, président du conseil d'administration de la STM.

