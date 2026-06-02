Transport collectif - Les municipalités du Québec obtiennent enfin les sommes promises

LONGUEUIL, QC, le 2 juin 2026 /CNW/ - La première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, et le premier ministre du Canada, M. Mark Carney, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'ententes concernant le Fonds pour bâtir des collectivités fortes (FBCF) et le Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC).

Au total, jusqu'à 8,9 milliards de dollars seront versés aux municipalités du Québec, notamment pour soutenir le développement du transport en commun et la réalisation de projets d'infrastructures essentiels dans toutes les régions.

Ces ententes surviennent après plusieurs mois de mobilisation de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), qui réclamait que ces sommes soient rendues rapidement disponibles afin de permettre aux municipalités de lancer ou de poursuivre des projets structurants répondant aux besoins de leurs communautés.

L'UMQ poursuivra ses représentations auprès du gouvernement du Québec afin que les fonds soient déployés dans des programmes simples, flexibles et prévisibles, permettant aux municipalités de planifier efficacement leurs investissements et d'assurer la réalisation de projets durables.

« Après plusieurs mois de mobilisation, nous sommes satisfaits de voir que ces ententes soient enfin conclues. Il est maintenant essentiel que ces fonds soient déployés rapidement dans des programmes qui permettent réellement aux municipalités d'agir et de planifier à long terme. Ces sommes donneront l'élan nécessaire à la réalisation de projets essentiels partout au Québec. Nous saluons la collaboration des deux paliers de gouvernement et réitérons l'importance de mettre en place des mécanismes simples, flexibles et prévisibles afin que chaque municipalité puisse avancer efficacement », a déclaré madame Geneviève Dubois, première vice‑présidente de l'UMQ et mairesse de Nicolet, présente aujourd'hui à l'annonce.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]