L'UMQ lance la série vidéo « Derrière les infrastructures, rendre visible l'invisible »

MONTRÉAL, le 15 juill. 2026 /CNW/ -- L'Union des municipalités du Québec (UMQ) lance aujourd'hui sa nouvelle série de capsules vidéo « Derrière les infrastructures, rendre visible l'invisible », une initiative destinée à faire découvrir aux Québécoises et Québécois les réalités vécues quotidiennement par les municipalités et les impacts directs des défis municipaux sur la qualité de vie des citoyennes et citoyens.

Pensées spécialement pour les réseaux sociaux, ces courtes capsules plongent au cœur de situations bien réelles afin d'illustrer les conséquences du sous-investissement dans les infrastructures et de mettre en lumière les solutions nécessaires pour assurer la pérennité des services municipaux. Derrière chaque infrastructure municipale se cache un service essentiel à la population. Trop souvent, ces équipements demeurent invisibles jusqu'au moment où ils atteignent leurs limites. Avec cette série, nous souhaitons montrer concrètement les défis auxquels les municipalités font face et l'importance d'agir pour protéger la qualité de vie des citoyens partout au Québec.

La première capsule se déroule dans la Ville de Sainte-Adèle, où une station de traitement des eaux construite pour une durée de vie de 25 ans est toujours en service après plus de 40 ans. Malgré des investissements de 26 millions de dollars réalisés depuis 2011, près de 27 millions de dollars demeurent nécessaires afin de mettre l'installation aux normes.

La série abordera également les six priorités électorales de l'UMQ :

Infrastructures

Habitation et itinérance

Mobilité

Environnement et changements climatiques

Développement économique

Responsabilité et gouvernance

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, 438.827.4560, [email protected]