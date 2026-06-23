Élections au Québec 2026 : les municipalités exigent des engagements pour les infrastructures

MONTRÉAL, le 23 juin 2026 /CNW/ - À l'approche des prochaines élections générales, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) place résolument les enjeux municipaux au cœur du débat public et interpelle l'ensemble des formations politiques. Dans un contexte de pressions financières, climatiques et sociales croissantes, les municipalités réaffirment leur rôle incontournable dans le développement du Québec et appellent à des engagements clairs, ambitieux et durables.

L'UMQ rend ainsi publique les demandes du milieu municipal.

Infrastructures municipales : des engagements incontournables demandés

Pour assurer la pérennité et la qualité des services aux citoyennes et citoyens, les municipalités demandent aux partis politique de s'engager notamment à :

Regrouper les programmes d'aide financière en infrastructures en un transfert général, stable et prévisible dans le temps, avec maintien des enveloppes existantes

Alléger les normes et les exigences réglementaires imposées aux municipalités en matière d'infrastructures.

Créer un fonds dédié à l'entretien et au maintien des infrastructures municipales

« Les municipalités assument des responsabilités croissantes et se trouvent en première ligne face aux défis du Québec d'aujourd'hui. Le prochain gouvernement devra reconnaître pleinement leur rôle et leur donner les moyens d'agir. Des engagements concrets s'imposent pour soutenir les communautés de toutes les régions. Pour y parvenir, des leviers essentiels doivent être mis en place : des financements stables et prévisibles, une réduction réelle de la lourdeur administrative, des politiques publiques ancrées dans les réalités locales et une reconnaissance accrue du rôle municipal. Nous avons hâte de connaître la position des partis politiques sur ces enjeux », déclare le président de l'UMQ et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay.

Le 18 septembre prochain, l'UMQ tiendra à Québec un Sommet électoral. Les cheffes et chefs des principales formations politiques sont invités à présenter leurs priorités et leurs engagements envers le milieu municipal.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]