Transport adapté : une décision précipitée et inquiétante de la STM

MONTRÉAL, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Le Syndicat du transport de Montréal et la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) dénoncent vivement l'annonce abrupte de l'envoi en sous-traitance du service de transport adapté par minibus. Cette décision, prise sans concertation avec les travailleuses et les travailleurs concernés, menace directement quelques dizaines de postes dans l'entretien et parmi les commis divisionnaires, en plus de mettre en péril un service qui s'adresse à une clientèle vulnérable. Plusieurs chauffeuses et chauffeurs sont également touchés.

« Apprendre une telle nouvelle de manière aussi brutale, sans consultation préalable, est inacceptable. Les salarié-es, qui assurent ce service depuis des années avec expertise et engagement, méritaient au minimum d'être impliqués dans les discussions », dénoncent Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal, et Simon Mathieu Malenfant, vice-président-trésorier de la FEESP-CSN.

Alors que l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) travaille à une réorganisation du transport adapté, la STM choisit de se précipiter en abolissant son service interne sans présenter de plan clair pour la suite des choses. Cette décision soulève de nombreuses inquiétudes, tant pour les travailleuses et travailleurs que pour les usagers qui dépendent de ce service au quotidien.

« Le transport adapté repose sur une expertise développée à l'interne depuis des années. Les salarié-es gèrent la réservation, la planification et la prestation du service avec une connaissance fine des besoins particuliers des usagères et des usagers, en plus d'assurer l'entretien de la flotte de véhicules pour maintenir une expérience fiable, sécuritaire et de qualité. Cette expertise ne peut être remplacée du jour au lendemain sans conséquences pour le public », rappellent Bruno Jeannotte et Simon Mathieu Malenfant.

D'ailleurs, les syndicats rappellent que c'est un scénario classique qui se répète : « On l'a vu à de nombreuses reprises dans divers services publics, en santé, en éducation, on coupe des services pour tenter d'économiser et au final, on perd à tout jamais une expertise essentielle pour l'opération et l'entretien d'équipements spécialisés. On sous-traite le service quelques années pour se rendre compte que ça coûte plus cher et que la qualité n'y est pas. Quand on veut revenir en arrière, il est trop tard, l'expertise est perdue. On répète les mêmes erreurs », expliquent les deux porte-paroles.

Face à cette décision précipitée, les syndicats entendent mener toutes les démarches nécessaires pour défendre les emplois menacés et garantir le maintien d'un transport adapté de qualité à Montréal.

