Transport actif - Inauguration d'une passerelle cyclo-piétonne à Baie-Saint-Paul

BAIE-SAINT-PAUL, QC, le 9 nov. 2025 /CNW/ - Une nouvelle passerelle cyclo-piétonne enjambant la rivière du Bras-du-Nord-Ouest a été inaugurée aujourd'hui à Baie-Saint-Paul. Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, sont ravis de souligner l'ouverture officielle de ce tronçon de la piste cyclable.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a octroyé une aide financière maximale de 1 004 625 $ pour permettre la réalisation de différents travaux liés au transport actif, dont la passerelle. Ce financement provient du Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU), issu du Plan pour une économie verte 2030. Il vise à encourager la population à opter pour la mobilité active afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Ce projet s'inscrit aussi dans la continuité du Plan d'action en sécurité routière 2023-2028, puisqu'il contribue à améliorer l'offre d'infrastructures cyclables et à sécuriser les déplacements des usagers plus vulnérables. Dévoilé en août 2023 par le gouvernement, ce plan présente 27 mesures pour réduire le nombre d'accidents sur le réseau routier, ainsi que leur gravité.

« Avec notre Plan d'action en sécurité routière, nous nous sommes engagés à soutenir les municipalités dans leurs projets de transport actif. L'inauguration de la passerelle cyclo-piétonne à Baie-Saint-Paul marque un pas dans cette voie. Cette infrastructure améliorera la qualité de vie de la population. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Cette nouvelle passerelle pour les cyclistes et les piétons est une belle réalisation pour Baie-Saint-Paul et pour Charlevoix. Elle rend les déplacements plus sécuritaires et agréables pour les citoyens de tous âges autant que pour les visiteurs, tout en encourageant la mobilité active. Ce type d'infrastructure contribue à la vitalité de nos milieux de vie et à la mise en valeur de notre magnifique environnement. Je salue la collaboration de la Ville de Baie-Saint-Paul dans la concrétisation de ce projet porteur qui rend ce secteur de Charlevoix encore plus accueillant. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Cette passerelle représente bien plus qu'un simple passage : elle concrétise notre engagement envers une mobilité active, sécuritaire et accessible pour tous. En reliant le nord et le sud de Baie-Saint-Paul, elle facilite les déplacements quotidiens des étudiants, des familles et de tous ceux qui choisissent la marche ou le vélo. Ce projet vient boucler la boucle des importants travaux de réfection de la route 138, marquant une étape significative vers une ville plus fluide, plus durable et toujours plus accueillante, tant pour les citoyens que pour les visiteurs. »

Michaël Pilote, maire de Baie-Saint-Paul

La construction d'aménagements cyclables sur la route 138 et sur le boulevard Raymond-Mailloux à l'approche du pont fait également partie des travaux effectués.

Depuis le lancement du programme TAPU en 2019, ce sont 496 projets qui ont été soutenus, pour un total de plus de 146,2 M$.

Le programme s'inscrit également dans la mise en œuvre de la Politique de mobilité durable - 2030, particulièrement la mesure visant le soutien des municipalités dans l'adaptation des infrastructures de transport en milieu urbanisé au profit des transports actifs.

