Transition vers la vie adulte de la Fondation des jeunes de la DPJ remporte le Prix Droits et Libertés 2024

MONTRÉAL, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Le Prix Droits et Libertés 2024 a été remis à l'initiative Transition vers la vie adulte de la Fondation des jeunes de la DPJ par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, lors d'une cérémonie tenue hier soir à la Maison d'Haïti à Montréal, à l'occasion de la 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Déployée à travers le Québec, cette initiative prépare les jeunes qui sont pris en charge par la DPJ à leur sortie du système, en leur offrant dès leurs 16 ans un accompagnement sur mesure qui viendrait combler le manque de soutien familial. C'est un véritable filet social qui est ainsi tissé autour des jeunes, qui bénéficient d'ateliers pratiques soutenus par le programme ou encore d'une aide financière qui les appuie dans leur projet d'études ou leur intégration socioprofessionnelle.

Le Prix coup de cœur du public 2024 a été remis à La Tablée des Chefs, pour leur programme Cuisine ton avenir - DPJ qui s'attaque aux défis de l'autonomie alimentaire des jeunes les plus vulnérables à travers trois volets : la distribution de trousseaux culinaires, une offre de blocs d'ateliers culinaires qui permet aux jeunes d'acquérir des compétences et connaissances culinaires de base et un volet employabilité mis en place à travers une formation préparatoire au travail dans le milieu de la restauration.

Un autre finaliste choisi par le jury est le Projet Orion porté par Motivaction Jeunesse. Ce regroupement interrégional facilite aux jeunes réfugiés les défis d'intégration auxquels ils font face dans leur jeune âge (de 12 à 25 ans), à travers des actions collectives dans les 14 villes d'accueil du Québec. Une diversité d'activités créatives, sportives et citoyennes permet au projet de répondre à leurs besoins spécifiques tout en abordant des enjeux de santé mentale et de développement de compétences.

Le jury a également accordé une mention spéciale à la Fondation Ancrage Jeunesse pour son initiative Envol vers l'autonomie, un projet qui contribue à prévenir l'itinérance et à favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes vulnérables, en offrant un accompagnement financier et psychosocial, ainsi que des ressources pratiques.

Soulignant la qualité des candidatures de cette 36e édition, la présidente du jury, et vice-présidente de la Commission des droits, Suzanne Arpin a tenu à s'adresser à eux : « Vous êtes toutes et tous un exemple d'engagement et de résilience et je souhaite que vous inspiriez beaucoup d'autres projets. Il y a tant à faire pour faciliter aux jeunes les plus vulnérables un parcours de vie épanouissant et leur assurer les mêmes chances de réussite, qu'importe leurs défis. »

La Commission des droits a choisi la thématique : « Devenir adulte : Modifier des trajectoires, nourrir l'espoir » cette année pour souligner le 35e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. La cérémonie a d'ailleurs rassemblé une centaine de personnes dont de nombreux jeunes.

Fondation des jeunes de la DPJ : « Modifier des trajectoires, nourrir l'espoir, c'est exactement ce à quoi la Fondation des jeunes de la DPJ s'applique chaque jour. Grâce à ses partenaires, ses donateurs et ses bénévoles, elle transforme la vision qu'un jeune de la DPJ a de son avenir en lui donnant le courage et la confiance de croire au champ des possibles. » a souligné Fabienne Audette, présidente-directrice générale.

La Tablée des Chefs : « Tous les jeunes ont droit à une chance égale de réussite et il faut leur donner les outils pour y arriver. Un jeune qui n'a pas choisi son environnement ou le contexte dans lequel il grandit doit pouvoir changer sa trajectoire. » Geneviève Massé, directrice du volet Éduquer.

Motivaction Jeunesse : « Le projet Orion est un projet POUR et PAR les jeunes et iels sont au cœur des réflexions […] Notre objectif est d'accompagner les jeunes réfugiés dans la recherche de solutions durables, afin de leur faciliter leur cheminement personnel et culturel. » Catherine Beauchemin, coordonnatrice du Projet Orion.

Fondation Ancrage Jeunesse : « On croit fortement que « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». S'il faut un village pour élever un enfant, il faut l'ensemble d'une communauté mobilisée pour accompagner nos jeunes de la DPJ en transition vers leur vie adulte. Ça nous concerne tous. Nos jeunes font partis de notre communauté. Ils sont l'avenir de demain, notre relève. » Carolyne Villeneuve, directrice générale.

La Commission décerne le Prix Droits et Libertés depuis 1988, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la personne qui marque l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948. Le Prix souligne les initiatives qui contribuent à la défense et à la promotion des droits de la personne et des droits de la jeunesse au Québec.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

