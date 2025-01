Transition énergétique - Un nouveau balado pour explorer différentes façons de décarboner le Québec

QUÉBEC, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) lance la nouvelle série de balados Vert quoi se tourner?, animée par Valérie Chevalier. Cette série, composée de dix épisodes en format audio et vidéo, se questionne sur le lien entre l'énergie et les émissions de gaz à effet de serre (GES) et offre au grand public un tour d'horizon nuancé sur les filières d'énergie propre ou renouvelable.

En compagnie de spécialistes et de scientifiques invités, l'animatrice discute des choix énergétiques qui pourraient permettre au Québec d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Elle aborde les avantages, les inconvénients et les enjeux liés aux différentes filières énergétiques afin de brosser un portrait neutre et éclairé des solutions possibles pour réussir la transition énergétique.

Quelle est la situation actuelle de l'énergie et quelles sont les avenues de développement au Québec? Voilà le genre de questions abordées dans le balado.

Dès aujourd'hui, trois épisodes d'environ trente minutes sont disponibles sur les plateformes suivantes :

Un nouvel épisode sera ajouté chaque semaine jusqu'au 5 mars.

Thèmes

Épisode 1 - La transition énergétique

Épisode 2 - L'hydroélectricité

Épisode 3 - L'éolien

Épisode 4 - Le solaire

Épisode 5 - Le stockage et le transport d'énergie

Épisode 6 - Les bioénergies : la biomasse dérivée de la forêt

Épisode 7 - Les bioénergies : le gaz renouvelable et les biocarburants

Épisode 8 - L'hydrogène vert

Épisode 9 - Le nucléaire

Épisode 10 - Le bouquet énergétique

Faits saillants :

Au Québec, les énergies fossiles représentent près de la moitié de la consommation énergétique.

Pour assurer la transition énergétique du Québec et réduire les émissions de GES, même dans les secteurs d'activité les plus polluants, comme les transports et l'industrie, le Québec compte recourir à des filières énergétiques renouvelables.

Animatrice, chroniqueuse et autrice, Valérie Chevalier s'est fait connaître comme comédienne à la télévision et au cinéma. Depuis quinze ans, elle brille à l'animation de nombreux projets, dont l'émission Cochon dingue , qui a reçu plusieurs prix Gémeaux. Entre ses projets télévisés, elle voyage et elle écrit. Presse-jus , paru à l'automne 2024 aux Éditions Hurtubise, est son huitième roman.

, qui a reçu plusieurs prix Gémeaux. Entre ses projets télévisés, elle voyage et elle écrit. , paru à l'automne 2024 aux Éditions Hurtubise, est son huitième roman. Le MEIE tient à remercier toutes les personnes qui ont participé aux épisodes ainsi que leur organisation d'appartenance, soit l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke , l'Université de Montréal, l'Université du Québec en Outaouais, l'Université du Québec à Rimouski , l'Université d' Ottawa , HEC Montréal, Polytechnique Montréal, Nergica, Énergie solaire Québec, l'Institut national de la recherche scientifique, Mi'gmawei Mawiomi Business Corporation, le Cégep de Drummondville , Andritz, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, l'Association québécoise de production d'énergie renouvelable et l'Institut du Québec.

, l'Université de Montréal, l'Université du Québec en Outaouais, l'Université du Québec à , l'Université d' , HEC Montréal, Polytechnique Montréal, Nergica, Énergie solaire Québec, l'Institut national de la recherche scientifique, Mi'gmawei Mawiomi Business Corporation, le Cégep de , Andritz, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, l'Association québécoise de production d'énergie renouvelable et l'Institut du Québec. Il remercie également la Biosphère de Montréal, le Musée national des beaux-arts du Québec, le Musée de la civilisation, la Station Mont-Sainte-Anne, la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l'Université Laval et le Centre de commerce mondial de Montréal d'avoir accueilli son équipe de tournage.

et le Centre de commerce mondial de Montréal d'avoir accueilli son équipe de tournage. Le balado a été entièrement produit à l'interne par le MEIE.

