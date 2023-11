Transition énergétique - Près de 5 M$ à Tugliq Énergie pour soutenir sa croissance

QUÉBEC, le 21 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec appuie la croissance de Tugliq Énergie en lui accordant, par l'entremise des fonds propres d'Investissement Québec, près de 5 millions de dollars.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui, en marge de la 44e édition de l'événement Québec Mines + Énergie.

Tugliq Énergie bâtit et gère des infrastructures d'énergies propres à proximité d'infrastructures industrielles afin que ces dernières puissent avoir accès à une solution de rechange au pétrole. L'entreprise s'engage à fournir de l'énergie propre dans des endroits isolés et offre diverses options telles que le solaire, la bioénergie et le stockage. L'appui du gouvernement permet de consolider l'expertise éolienne québécoise en territoire nordique et de conserver le siège social de l'entreprise à Montréal.

Citations :

« L'investissement dans ce projet s'insère dans la stratégie de notre gouvernement pour assurer une transition énergétique cohérente. Tugliq Énergie fait partie des entreprises qui favorisent le développement durable des régions et qui contribuent à la décarbonation des réseaux autonomes éloignés. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Investissement Québec est fier de soutenir des entreprises qui, comme Tugliq Énergie, prennent part à la diversification de nos sources énergétiques dans l'objectif de favoriser un développement économique vert et durable aux quatre coins du Québec. Notre équipe a tous les outils pour accompagner les entrepreneurs innovants et visionnaires, de l'amorçage à la concrétisation de leur projet, ici et à l'international. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Je tiens à remercier le gouvernement du Québec qui, par l'entremise d'Investissement Québec, permet à Tugliq Énergie de poursuivre sa croissance grâce à un investissement de près de 5 millions de dollars. Nous sommes résolument engagés dans la décarbonation de projets miniers d'envergure au Québec. »

Laurent Abbatiello, président-directeur général de Tugliq Énergie

Faits saillants :

Fondée en 2011, Tugliq Énergie s'est donné comme mission de remplacer le pétrole par des sources d'énergie locales plus durables et moins émettrices de gaz à effet de serre.

L'entreprise est présentement à la tête des projets Raglan I et II, qui visent à approvisionner la mine de nickel du même nom en énergie éolienne.

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations dans toutes les régions

