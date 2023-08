Transition énergétique : le milieu des affaires demande de la transparence et de la prévisibilité

MONTRÉAL , le 9 août 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile aujourd'hui son mémoire intitulé Assurer la transition énergétique du Québec et répondre aux besoins des entreprises pour décarboner notre économie. Ce document est présenté dans le cadre de la consultation sur l'encadrement et le développement des énergies propres au Québec lancée par Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, en juin dernier.

« Le Québec a amorcé sa grande transition vers une économie sobre en carbone. Or, la prochaine stratégie énergétique du gouvernement du Québec représente la pierre angulaire pour réussir cette décarbonation dans des délais très courts à l'échelle de notre histoire. Le défi sera d'autant plus grand que nos besoins énergétiques, déjà massifs, ne feront qu'augmenter avec la demande additionnelle générée par les nouveaux projets d'investissement », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le Québec est l'un des rares endroits à pouvoir s'engager à offrir de l'énergie propre rapidement à des entreprises désireuses d'améliorer leur empreinte carbone. C'est un avantage concurrentiel dont nous devons profiter, d'autant plus qu'il est appelé à s'affaiblir au fur et à mesure que d'autres juridictions accroîtront leur production d'énergie non émettrice comme le solaire, l'éolien et le nucléaire. Nous avons cependant tardé à reconnaître l'insuffisance de nos capacités à desservir les besoins découlant de la transition. Nous devons produire plus », a poursuivi Michel Leblanc.

« À court terme, nous recommandons au gouvernement de faciliter l'autoproduction, notamment en entreprise, et de demander à Hydro-Québec de procéder très rapidement à des appels d'offres dans des projets éoliens. Le gouvernement doit aussi mettre en place des incitatifs financiers plus généreux pour encourager entreprises et particuliers à investir afin d'améliorer leur efficacité énergétique. Chaque kilowattheure ainsi économisé permettra de générer de l'offre additionnelle pour des projets créateurs de richesse ici. Sur le long terme, le gouvernement doit confirmer rapidement son intention d'investir dans de nouveaux projets de production hydroélectrique. Il faut procéder avec vision, diligence et compétence », a précisé Michel Leblanc.

« Nous invitons le gouvernement à utiliser le levier de la tarification de l'électricité pour induire des comportements vertueux chez les consommateurs. Nous appuyons le concept d'une tarification variable qui contribuerait à convaincre la population et les entreprises que les économies d'énergie sont rentables. Ces changements doivent s'accompagner de mesures de soutien aux entreprises dans leur transition et d'un bloc d'énergie à tarif faible pour la consommation de base des ménages. C'est une mesure de bon sens pour réguler la demande, qui allie performance économique et énergétique », a ajouté Michel Leblanc.

« La collaboration avec les entreprises sera la clé de voûte de la réussite de notre transition collective. Nous demandons que le milieu des affaires soit impliqué dans l'élaboration d'un plan intégré des ressources énergétiques qui offre aux acteurs économiques une bonne prévisibilité sur la trajectoire de décarbonation de l'économie. En parallèle, le gouvernement devra mettre en place des processus transparents et indépendants des pressions politiques pour la sélection des projets nécessitant des blocs supérieurs à 5 MW. Dans un contexte économique et énergétique incertain, les entreprises qui souhaitent réaliser des investissements importants pour notre économie auront besoin d'un environnement d'affaires qui offre clarté et stabilité, au-delà des changements de gouvernement », a conclu Michel Leblanc.

Synthèse des recommandations

Recommandation 1 : Mobiliser des experts indépendants afin d'informer la population et de la sensibiliser à la trajectoire de décarbonation et aux choix énergétiques qui devront être faits.

Recommandation 2 : Établir des objectifs précis de diminution de l'intensité énergétique de l'économie et soutenir une meilleure efficacité énergétique des entreprises et des particuliers, en gardant une flexibilité au niveau des moyens.

Recommandation 3 : S'assurer que la région métropolitaine dispose d'une offre en énergie adéquate afin d'accueillir des projets d'investissement stratégiques et de soutenir sa croissance économique.

Recommandation 4 : Investir rapidement dans des projets éoliens pour obtenir une offre additionnelle à court terme et s'engager à accroître notre production hydroélectrique, par le remplacement des turbines et la construction de nouveaux barrages, pour augmenter considérablement l'offre disponible à long terme.

Recommandation 5 : Faciliter l'autoproduction, particulièrement en entreprise, afin d'accroître l'offre d'énergie sur le court terme.

Recommandation 6 : Faciliter le déploiement de sources innovantes d'énergie au Québec et dans la région métropolitaine, notamment par le biais de projets pilotes et expérimentaux.

Recommandation 7 : Investir et déployer des solutions innovantes afin de mieux répondre aux pointes, notamment en période hivernale.

Recommandation 8 : Envoyer le bon signal de prix en réformant la tarification de l'électricité en :

Proposant des tarifs incitatifs à l'économie d'énergie pour les entreprises et les particuliers;

Soutenant les entreprises dans l'efficacité de leur consommation et la récupération d'énergie par le biais de programmes d'accompagnement et de soutien;

Prévoyant un délai suffisant pour permettre aux consommateurs de s'adapter.

Recommandation 9 : Mettre en place un bloc d'énergie à tarif faible pour la consommation de base de tous les ménages.

Recommandation 10 : Explorer des solutions de remplacement à l'interfinancement pouvant être mises en œuvre de manière graduelle sur le moyen terme.

Recommandation 11 : Alléger le cadre législatif et réglementaire dans une perspective d'augmentation de l'offre énergétique, notamment en :

Permettant le lancement d'appels d'intérêt pour de l'approvisionnement en énergie, plutôt que de recourir au système rigide d'appels d'offres en vigueur;

Assouplissant les processus d'appels d'offres, y compris la surveillance, en collaboration avec Hydro-Québec et la Régie de l'énergie, tout en maintenant des standards élevés;

Accompagnant les entreprises désireuses de contribuer à l'approvisionnement en énergie.

Recommandation 12 : Élaborer un plan intégré des ressources énergétiques en collaboration avec le milieu des affaires et les autres parties prenantes permettant d'offrir une prévisibilité accrue sur la trajectoire de décarbonation de l'économie.

Recommandation 13 : Prioriser les actions à impact maximal en matière d'émissions de GES et de coûts.

Recommandation 14 : Communiquer clairement avec les entreprises relativement à la sélection de projets nécessitant des blocs d'énergie supérieurs à 5 MW et assurer la plus grande stabilité possible du cadre décisionnel pour assurer la prévisibilité.

Recommandation 15 : Collaborer avec les entreprises et coordonner l'action gouvernementale afin d'assurer :

La compétitivité du Québec en matière d'attraction des investissements à l'échelle internationale;

La requalification et la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée;

L'augmentation des ressources de l'administration publique afin de soutenir une transition rapide.

Recommandation 16 : Assurer l'exemplarité de la Régie de l'énergie en matière d'agilité réglementaire.

Vous pouvez consulter le mémoire sur le site Web de la Chambre.

