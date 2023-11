TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : L'ACRGTQ APPLAUDIT L'AMBITIEUX PLAN PRÉSENTÉ PAR HYDRO-QUÉBEC

QUÉBEC, le 3 nov. 2023 /CNW/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) est hautement satisfaite du Plan d'action 2035 - Vers un Québec décarboné présenté par Hydro-Québec visant la décarbonation, une contribution à la prospérité du Québec et à stabiliser le réseau électrique.

Le plan d'Hydro-Québec s'articule en 5 axes. Hydro-Québec entend d'abord consolider et stabiliser le réseau électrique au Québec, notamment par l'enfouissement des lignes ou l'utilisation d'équipements innovants.

Hydro-Québec entend également sensibiliser les citoyens quant à leur consommation, tout en revoyant les façons de faire de la société d'État.

Mais surtout, Hydro-Québec compte sur une réconciliation économique avec les communautés autochtones, puis sur la construction et l'optimisation de nombreuses infrastructures. En 2050, Hydro-Québec produira deux fois plus d'énergie propre qu'actuellement; d'ici 12 ans, elle compte offrir le double du rendement actuel de LG-2, Manic-5 et la Romaine, tous combinés.

À terme, le plan d'Hydro-Québec totalisera des dépenses entre 155 et 185G$. De nombreux emplois directs et indirects, dans toutes les régions du Québec, ainsi que leurs retombées économiques suivront.

« Les entrepreneurs en génie civil et voirie seront fiers de faire partie du tournant environnemental et économique qui s'annonce au Québec. De nombreux projets verts et structurants s'en viennent, redéfinissant le Québec de demain. C'est entre autres grâce aux membres de l'ACRGTQ que ces projets verront le jour » résume Steeve Gonthier, président de l'ACRGTQ.

À propos de l'Association des constructeurs de route et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

