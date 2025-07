L'ACRGTQ ANNONCE LA NOMINATION DE Me CAROLINE AMIREAULT COMME DIRECTRICE GÉNÉRALE

QUÉBEC, le 23 juill. 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) est heureux d'annoncer la nomination de Me Caroline Amireault comme directrice générale de cette grande organisation œuvrant depuis 80 ans dans le secteur du génie civil et de la voirie, et représentant plus de 600 membres. Elle succèdera à Mme Gisèle Bourque, qui a œuvré au sein de l'ACRGTQ pendant 40 ans dont 25 ans à la direction générale, et qui quittera ses fonctions au début 2026.

Caroline Amireault entrera officiellement en fonction le 15 octobre 2025 comme directrice générale désignée, et à l'issue du congrès annuel de janvier 2026, elle deviendra directrice générale de l'Association.

Avocate et gestionnaire reconnue, Mme Amireault dispose d'une longue feuille de route dans le secteur du génie civil, ce qui en fait un choix naturel et une candidate de premier plan. Depuis près de 17 ans, elle occupe les fonctions de directrice générale de l'Association québécoise des entrepreneurs en infrastructure (AQEI), très active dans le monde municipal et de la signalisation.

« Nous sommes enthousiasmés par la nomination de Caroline et le vent nouveau qu'elle saura insuffler. Grâce à sa connaissance profonde de l'industrie et à son réseau de contacts étoffé, elle s'inscrira dans la tradition d'excellence de l'ACRGTQ. Elle prend les rênes d'une organisation solide, hautement crédible et saine sur le plan financier. Le conseil d'administration lui confie le mandat de poursuivre dans cette voie, de veiller aux intérêts de nos membres dans un contexte de vieillissement des infrastructures publiques et du défi que représente le déficit du maintien d'actifs. Elle hérite également du mandat de favoriser une réflexion sur un possible regroupement entre l'ACRGTQ et l'AQEI, et qui sait, de développer des alliances avec d'autres associations afin de gagner en efficacité et en représentativité », a commenté le président du conseil d'administration de l'ACGRTQ, Marc Joncas.

« Je suis emballée à l'idée d'envisager ce nouveau chapitre de ma vie professionnelle au sein de cette grande institution et remercie le conseil d'administration pour la confiance qu'il me témoigne. J'entends m'y investir pleinement et suis impatiente de rencontrer les équipes en place », a déclaré Me Caroline Amireault.

À propos de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Source : Xavier Turcotte-Savoie, Directeur des communications et des affaires publiques, 418 529-2949, [email protected]