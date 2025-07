Changement à la direction générale

L'ACRGTQ salue le leadership et l'engagement de sa directrice générale, Me Gisèle Bourque

VILLE DE QUÉBEC, le 17 juill. 2025 /CNW/ - Après 40 ans au service de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) et de ses membres, Me Gisèle Bourque a informé les membres du conseil d'administration qu'elle quittera ses fonctions de directrice générale pour amorcer un nouveau chapitre de sa vie.

Arrivée à l'Association en 1985, comme directrice des services juridiques, pour assurer ensuite deux intérims à la direction générale, Me Bourque occupe les fonctions de directrice générale depuis 2001. Il faut souligner que Me Bourque fut la première femme à la tête de l'ACRGTQ et de surcroît la première avocate.

Fortement engagée envers la mission de l'organisation, Me Bourque aura su insuffler sa vision stratégique en matière de responsabilité sociale des entreprises et aura permis le rayonnement des membres réguliers et des fournisseurs de biens et services.

Au cours de sa longue carrière, elle a participé aux grands débats sur le secteur de la construction au Québec, notamment, lors de la commission Johnson sur le viaduc de la Concorde en 2006 et de la commission Charbonneau en 2011. Elle a aussi présenté de très nombreux mémoires en commission parlementaire concernant divers projets de loi et règlements cruciaux pour l'industrie de la construction. Plus récemment, l'ACRGTQ a alerté le gouvernement sur l'urgence de créer une enveloppe budgétaire dédiée à la réhabilitation des routes d'un minimum de 900 M$ par année et de mettre en œuvre une stratégie multiannuelle de planification des investissements.

C'est également sous la gouverne de Me Gisèle Bourque que le gouvernement a confié à l'Association le mandat de négocier la convention collective du secteur génie civil et voirie et une solide équipe de négociateurs et de conseillers en relations du travail a été implantée.

Un code d'éthique auquel doivent adhérer ses membres commandant que ceux-ci conduisent leurs activités en respectant les standards éthiques les plus élevés a été mis en place par celle-ci.

Me Bourque est très fière d'avoir créé le premier magazine dédié exclusivement aux travaux du génie civil et de la voirie constituant ainsi une vitrine exceptionnelle et de hauts standards dans le domaine de la construction.

Au fil des ans, grâce à l'équipe hors pair de permanents qu'elle a dirigée jusqu'à présent, les événements sociaux organisés ont toujours connu, d'année en année, des records de participation motivés par un enthousiasme grandissant des participants, que ce soit le congrès annuel ou les tournois de golf.

Nous ne pouvons passer sous silence l'adhésion à la cause caritative qu'est LEUCAN, qu'elle a présentée en 2001 au conseil d'administration. Jusqu'à présent, l'ACRGTQ a remis plus d'un million de dollars à LEUCAN grâce à ses différents événements et levées de fonds.

Me Bourque quittera officiellement ses fonctions au début 2026. La nomination de son ou sa successeur(e) sera annoncée prochainement.

« Gisèle peut partir la tête haute, avec le sentiment du devoir accompli, sa connaissance approfondie de notre secteur et de ses acteurs aura contribué à faire progresser et moderniser L'ACRGTQ. Grâce à elle, notre association est devenue et demeurera un joueur clé auprès des instances gouvernementales, afin de défendre la voix et les intérêts de notre industrie. En mon nom, celui de l'ensemble des membres du conseil d'administration, de tous les membres de la permanence, un immense merci! »

Marc Joncas

Président du conseil d'administration de l'ACRGTQ

« C'est avec fierté et satisfaction que je quitterai cette association pour laquelle je me suis dédiée corps et âme depuis maintenant 40 ans. Ce chemin parcouru a permis de faire en sorte que la crédibilité qu'a acquise l'ACRGTQ en fait plus que jamais une interlocutrice incontournable pour l'identification et la mise en place de solutions porteuses pour notre industrie et ses membres. L'équipe en place est solide et je suis confiante qu'avec l'intervention des membres du conseil d'administration, de grandes réalisations sont encore à venir. »

Gisèle Bourque

Avocate et directrice générale de l'ACRGTQ

À propos de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Source: Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, 418 529-2949, [email protected]