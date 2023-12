Transition écologique - Montréal accélère ses efforts pour réduire la quantité de déchets envoyés à l'enfouissement

MONTRÉAL, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Mieux valoriser, moins enfouir, c'est une priorité pour la Ville de Montréal, qui lance un projet pilote dans les écocentres Saint-Laurent et LaSalle, qui permettra désormais la récupération de nouveaux matériaux qui étaient jusqu'à présent destinés aux sites d'enfouissement. L'objectif : améliorer le tri à la source et détourner de l'enfouissement une plus grande quantité de résidus de construction, de rénovation, de démolition et d'encombrants.

Aider à poser le bon geste pour l'environnement

Les Montréalaises et les Montréalais qui rénovent, connaissent leurs écocentres. En 2022, plus de 85 000 tonnes de matières résiduelles de toutes sortes (bois, CRD mélangés, métaux, pneus, RDD, appareils réfrigérants, produits électroniques, et autres) y ont été apportées! C'est l'équivalent de plus de 4 000 autobus.

Alors que tous les types de bois sont actuellement destinés à la valorisation énergétique, le bois de qualité supérieure sera désormais valorisé à l'écocentre Saint-Laurent. Pendant le projet pilote, le bois sera effectivement trié en deux catégories :

les retailles de bois d'œuvre , non peintes ou non traitées, ainsi que les palettes de bois brut seront désormais recyclées, principalement en panneaux de particules, et pourront ensuite être utilisées dans la conception de meubles et d'armoires;

, non peintes ou non traitées, ainsi que les palettes de bois brut seront désormais recyclées, principalement en panneaux de particules, et pourront ensuite être utilisées dans la conception de meubles et d'armoires; les résidus de bois mixtes (mélamine, bois stratifié, contreplaqué, meubles, armoires de cuisine, le bois d'abattage d'arbres, etc.) continueront d'être envoyés vers un centre de tri afin de servir à la valorisation énergétique, en étant notamment utilisés comme combustible alternatif dans les fours à ciment ou dans les usines de pâte et papier.

Réduire le nombre de matelas à la rue et à l'enfouissement

Saviez-vous que les matelas déposés en bordure de rue vont habituellement directement à l'enfouissement? Pendant le projet pilote, les usagers pourront apporter leurs matelas et sommiers à l'écocentre Saint-Laurent afin qu'ils soient récupérés et valorisés par des entreprises spécialisées. Une fois démantelées, les composantes des matelas et des sommiers seront utilisées à diverses fins. Les mousses en polyuréthane ou en latex synthétique seront broyées. Elles deviendront des matières de rembourrage ou d'isolation thermique et pourront parfois être utilisées pour fabriquer des objets, tels que des coussins ou des tapis. Les ressorts seront pour leur part recyclés dans les aciéries. Les textiles qui composent les housses des matelas seront effilochés pour être recyclés en isolants ou ils serviront de combustible.

À l'écocentre LaSalle, un projet pilote de démantèlement d'objets sera déployé. Les objets composés de plusieurs matières hétérogènes (jouets pour enfant, sièges d'auto pour bébé, chaises, tabourets, etc.) seront démantelés et les matières valorisées. Parmi les matières récupérées, les métaux repartiront vers l'industrie métallurgique. Ils seront refondus pour créer de nouveaux produits métalliques. Le plastique récupéré sera utilisé afin de concevoir de nouveaux contenants, des tapis, des bacs de récupération et d'autres matériaux (table pique-nique, planches de patio, bancs de parc, etc.).

« Les écocentres ont un rôle essentiel à jouer dans l'écosystème de la récupération. Ils offrent à la population un service de proximité pour se départir d'une multitude de matières qui ne sont pas nécessairement acceptées aux collectes à la porte. Grâce à ce projet pilote, la Ville de Montréal accélère le pas afin de réduire toujours davantage la quantité de déchets envoyés à l'enfouissement. Je suis fière de cette initiative qui contribuera à faire des écocentres de meilleures plateformes d'économie circulaire, notamment en facilitant l'accès aux entreprises travaillant dans le domaine de la construction, de la rénovation et de la démolition. J'invite les citoyennes et les citoyens à profiter des écocentres de Saint-Laurent et de LaSalle pendant ce projet pilote pour tester avec nous de nouvelles façons de faire, au bénéfice de l'environnement », a déclaré la responsable de l'environnement et de la transition écologique au comité exécutif de la Ville de Montréal, Marie-Andrée Mauger.

« Au cœur de la mission de RECYC-QUÉBEC se trouvent les principes fondamentaux de réduction à la source, de réemploi, de recyclage et de valorisation (3RV), qui vont au-delà du rôle des écocentres. L'implication de tous les acteurs de la chaîne de valeur est requise pour atteindre nos objectifs en économie circulaire. La collaboration avec la Ville de Montréal confirme notre engagement envers la collectivité de lui offrir des installations de récupération efficaces pour détourner plus de matières de l'élimination et façonner un Québec plus durable et plus vert », a souligné Francis Vermette, directeur principal aux opérations de RECYC-QUÉBEC.

À propos du projet pilote

Le projet pilote est rendu possible grâce à une contribution financière de Recyc-Québec. À la suite de l'analyse des résultats, ces pratiques pourront être étendues à l'ensemble des écocentres de l'agglomération de Montréal.

Donnez une seconde vie à vos objets

Vous voulez donner une seconde vie à des objets qui peuvent encore servir? Vous souhaitez vous défaire de matériaux de construction ou de produits nocifs pour la santé ou l'environnement? Les écocentres sont à la fois des sites de récupération et de réemploi. Trouvez l'écocentre près de chez vous en cliquant ici!

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif de Montréal, 438 354-8017, [email protected]; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]