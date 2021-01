Transition écologique et culture - Soutien à l'organisme Écoscéno

MONTRÉAL, le 22 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal et le gouvernement du Québec sont fiers d'offrir une contribution financière de 100 000 $ à l'organisme Écoscéno, dans le but de développer de nouveaux services d'accompagnement pour le secteur des arts vivants et de la muséologie. Cela leur permettra d'améliorer leurs pratiques vertes et d'accélérer la transition écologique. La Ville pose ainsi un geste concret supplémentaire pour réduire l'émission de gaz à effet de serre (GES) sur son territoire.

Le milieu culturel a un rôle stratégique à jouer dans la lutte contre les changements climatiques puisque les processus de création culturelle - décors, expositions, matériaux - génèrent des déchets qu'il est important de réduire ou de réutiliser. Celui-ci a d'ailleurs manifesté son ouverture et son désir d'être accompagné pour poser davantage de gestes concrets en cohérence avec la transition écologique.

L'organisme d'économie sociale et d'économie circulaire Écoscéno possède une expertise reconnue en écoconception et écoresponsabilité et se donne pour mission de réduire les conséquences environnementales de la production culturelle en accompagnant et en outillant les actrices et acteurs du milieu. Il travaille de concert avec les artisans, les travailleurs culturels et les institutions afin de positionner la culture comme un acteur clé de la relance verte.

« La culture et l'environnement sont complémentaires dans nos objectifs de développement durable. Je me réjouis que, grâce à l'entente de développement culturel conclue entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal, cette contribution, à laquelle le gouvernement du Québec et la Ville participent à parts égales, permette à plusieurs partenaires du milieu culturel de bénéficier de l'offre d'Écoscéno et de développer des outils collaboratifs pour améliorer de manière constante leurs pratiques écoresponsables », a affirmé la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy.

« Par ce soutien, nous posons un geste supplémentaire concret pour réduire l'émission de GES à Montréal et au Québec. Nous souhaitons que les arts et la culture soient parties prenantes des défis actuels et futurs que nous souhaitons relever dans le contexte d'une relance verte ambitieuse. Le milieu nous a exprimé ses besoins et nous y faisons ainsi écho afin de lui permettre de relever les nouveaux défis liés au développement durable. La pandémie et la fermeture des lieux de diffusion, bien que difficiles, représentent une période propice pour repenser les manières de faire », a déclaré la vice-présidente du comité exécutif de la Ville et responsable de la culture, Mme Magda Popeanu.

Ce soutien issu du partenariat entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal s'inscrit dans l'action 5 du plan climat, dans l'esprit du Plan directeur de gestion des matières résiduelles, ainsi que dans le plan de relance de la Ville de Montréal.

