Transition écologique - Deux événements majeurs à l'agenda de la mairesse Valérie Plante en matière de lutte contre les changements climatiques

MONTRÉAL, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, aura l'honneur de prendre la parole devant l'ONU le 23 septembre, en ouverture du Sommet des Nations Unies pour le climat. Seule représentante des Villes à cette prestigieuse tribune, Valérie Plante s'adressera aux grands leaders politiques du monde et aux autres acteurs engagés dans l'action climat pour rappeler l'urgence d'agir dans la lutte contre les changements climatiques.

Le vendredi suivant, 27 septembre, la mairesse participera à la marche sur le climat organisée à Montréal et recevra, par la suite, la jeune militante écologiste Greta Thunberg, à l'hôtel de ville de Montréal.

La mairesse au Sommet des Nations Unies pour le climat

L'Organisation des Nations Unies a invité la mairesse Valérie Plante à participer au panel de la séance d'ouverture de la Semaine du climat, qui se déroulera sous le thème Plans pour un monde carboneutre. La mairesse de Montréal s'adressera à l'assemblée aux côtés de représentants du secteur privé et de la société civile, dont Michael Bloomberg. Le panel discutera des engagements des gouvernements, de la société civile et du secteur privé en vue de devenir carboneutre en 2050 et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des GES en 2020.

Le panel auquel participera la mairesse s'adressera à l'assemblée tout de suite après les discours de chefs d'états, dont ceux de la chancelière allemande, de la première ministre de la Nouvelle-Zélande, et du premier ministre de l'Inde, ainsi que du secrétaire général de l'ONU.

La mairesse reçoit Greta Thunberg à l'hôtel de Ville de Montréal

Le 27 septembre, à la suite de la grande marche pour le climat qui aura lieu dans les rues de Montréal et à laquelle plus de 300 000 personnes sont attendues, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, rencontrera la jeune militante écologiste Greta Thunberg. Inspiration de la jeunesse montréalaise et ambassadrice de conscience d'Amnistie internationale, Greta Thunberg se verra remettre les clés de la Ville de Montréal par la mairesse Plante.

