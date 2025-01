TORONTO, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) a annoncé aujourd'hui que T. Michael Miller quittera son poste actuel de chef de la direction, Solutions spécialisées mondiales, pour partir à la retraite le 31 mars 2025. Il demeurera au sein de l'organisation à titre de président du conseil des Solutions spécialisées mondiales. De plus, le conseil d'administration d'Intact le nommera et l'accueillera parmi ses administrateurs après son départ à la retraite. Notons que M. Miller a connu une brillante carrière de 44 ans dans le secteur de l'assurance de dommages, dont 13 ans chez OneBeacon et les 7 dernières années chez Intact, qui a acquis OneBeacon en 2017.

« Mike a été un membre précieux de notre équipe de direction et son apport dépasse largement nos activités d'assurance spécialisée », a soutenu Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière. « Il a bâti une plateforme mondiale impressionnante axée sur la surperformance et reposant sur une équipe hautement motivée. Je lui suis reconnaissant de ses nombreuses contributions et je suis content de savoir que nous pourrons continuer à bénéficier de son expertise et de ses conseils en tant que président du conseil des Solutions spécialisées mondiales et membre du conseil d'administration d'Intact. »

Sous la direction de M. Miller, la branche d'assurance spécialisée d'Intact a plus que triplé de taille, passant de 2 milliards de dollars de primes principalement en Amérique du Nord à plus de 6 milliards de dollars de primes à travers le monde, y compris au Royaume-Uni et en Europe, avec un réseau mondial donnant accès à Intact à 150 territoires. M. Miller a également amélioré la rentabilité des activités d'Intact de façon significative en rendant les méthodes de tarification et de souscription des risques plus sophistiquées.

Emmanuel Clarke, actuellement administrateur de sociétés au conseil d'administration d'Intact et président du conseil consultatif des Solutions spécialisées mondiales d'Intact, succédera à M. Miller en tant que chef de la direction des Solutions spécialisées mondiales et quittera simultanément le conseil d'administration d'Intact. M. Clarke a eu une longue carrière en assurance, ayant travaillé pendant plus de 25 ans chez PartnerRe, un chef de file mondial de la réassurance, où il a occupé le poste de président et chef de la direction de 2015 à 2020. Au cours des dernières années, il a siégé à plusieurs conseils d'administration de sociétés d'assurance, conseillant leurs dirigeants, leurs investisseurs et leurs fondateurs sur les meilleures façons d'accélérer la croissance de leur chaîne de valeur.

« En tant que membre du conseil d'administration, Emmanuel a déjà apporté une contribution importante à nos activités d'assurance spécialisée », a souligné M. Brindamour. « Il est très actif et énergique face aux occasions d'affaires. J'ai hâte de travailler avec lui dans le cadre de son nouveau rôle de chef de la direction des Solutions spécialisées mondiales pour poursuivre notre objectif qui consiste à atteindre 10 milliards de dollars de primes directes souscrites d'ici 2030 tout en maintenant un ratio combiné inférieur à 90 %. »

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 22 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à des agences et à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink. Par l'entremise de belairdirect, Intact distribue ses produits d'assurance directement aux consommateurs. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de groupes d'affinité, de l'assurance voyage, ainsi que des produits d'assurance uniques et taillés sur mesure par le biais d'Intact Prestige.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, Intact offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée sous les marques de RSA, NIG et FarmWeb.

SOURCE Intact Corporation financière

Relations avec les médias : Caroline Audet, Directrice, Relations avec les médias et affaires publiques, 416 227-7905 / 514 985-7165, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Geoff Kwan, premier vice-président associé, Finances et chef des relations avec les investisseurs, 1-866-440-8300, poste 20022, [email protected]