Transition à la direction de Northvolt Amérique du Nord : Paolo Cerruti cède son poste de PDG et demeure président du conseil d'administration

Karen Chang assumera le rôle de PDG par intérim, et Jose Diaz prendra en charge la direction des opérations par intérim, en attendant la nomination d'un nouveau leader.

MONTRÉAL, le 30 janv. 2025 /CNW/ - Paolo Cerruti, cofondateur de Northvolt, a annoncé sa décision de se retirer de son rôle de PDG de Northvolt Amérique du Nord, tout en continuant d'assurer la fonction de président du conseil d'administration de l'entité canadienne.

Durant la période de transition, Karen Chang, qui possède une connaissance approfondie de l'écosystème de Northvolt et soutient la croissance du projet Northvolt Six au Québec, assumera la fonction de PDG par intérim. Elle travaillera en étroite collaboration avec Jose Diaz, qui prendra le rôle de directeur des opérations par intérim.

Karen Chang fait partie de l'équipe de Northvolt depuis plusieurs années et a joué un rôle déterminant dans le succès du projet Northvolt Six, notamment pour surmonter les défis et saisir les opportunités au Québec. Elle maîtrise les subtilités du projet et est idéalement positionnée pour diriger l'équipe. Jose Diaz, pour sa part, assumera le rôle de directeur des opérations par intérim, apportant son expérience approfondie dans la gestion de projets de construction complexes afin d'assurer le déroulement continu du projet.

En tant que président du conseil d'administration, Paolo continuera à jouer un rôle stratégique dans la croissance et le succès de Northvolt Amérique du Nord, tout en restant impliqué dans le développement de Northvolt Six. En demeurant à Montréal, il poursuivra son accompagnement de l'équipe en s'appuyant sur les relations établies avec les parties prenantes clés du projet. Son engagement assurera une continuité précieuse et apportera des perspectives stratégiques, renforçant ainsi l'engagement de Northvolt envers son projet au Québec.

Tom Johnstone, président par intérim du conseil d'administration de Northvolt, a déclaré : « Nous serons à jamais reconnaissants envers Paolo pour ses contributions à l'établissement de Northvolt et de notre filiale en Amérique du Nord. J'ai une confiance totale en Karen et Jose pendant cette période de transition, car leur connaissance approfondie du projet et leur engagement envers son succès sont inestimables. Grâce à leur leadership, nous poursuivrons l'avancement de ce projet. Alors que nous recherchons le prochain grand leader, nous nous inspirons des qualités de dévouement, de vision et de résilience qui garantiront le succès de notre mission. »

Paolo Cerruti a déclaré : « Ce fut un honneur de diriger cette équipe et de collaborer avec nos partenaires. Je suis extrêmement fier du groupe talentueux qui compose aujourd'hui Northvolt Amérique du Nord. Leur dévouement, leur expertise et leur passion ont été essentiels au succès de ce projet. Ensemble, nous avons relevé des défis et posé les bases solides d'un avenir durable. Le prochain leader aura l'opportunité de bâtir sur cette base solide et de porter le projet encore plus loin, alors que nous continuons de façonner la prochaine phase de la croissance de Northvolt en Amérique du Nord. En tant que président du conseil d'administration, je continuerai à travailler en étroite collaboration avec l'équipe pour garantir le succès du projet. »

SOURCE Northvolt Amérique du Nord

Emmanuelle Rouillard-Moreau, Gestionnaire, communications et affaires publiques, Northvolt, 438-881-1884