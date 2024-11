Northvolt Amérique du Nord réaffirme son engagement envers l'expansion au Québec

La filiale canadienne de Northvolt n'est pas incluse dans la demande en vertu du Chapitre 11 de la société mère en Suède

MONTRÉAL, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Northvolt Amérique du Nord Inc., une filiale de Northvolt AB, a réaffirmé aujourd'hui son engagement envers son projet au Québec et la construction de son usine en Montérégie, Northvolt Six.

Northvolt Amérique du Nord n'est pas incluse dans la demande en vertu du Chapitre 11 de la société mère déposée aux États-Unis pour le district sud du Texas. Northvolt Amérique du Nord va continuer à respecter ses obligations envers ses fournisseurs, partenaires, clients, et employés.

"Northvolt Six est une composante essentielle de l'avenir de l'entreprise et nous restons pleinement engagés à le mener à bien. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec toutes nos parties prenantes pour faire de ce projet un succès. Le plan d'exécution de la construction du site se poursuit avec diligence et prudence; y compris pendant la période de restructuration de la société mère en Suède", a déclaré Paolo Cerruti, cofondateur de Northvolt et PDG de Northvolt Amérique du Nord.

À ce jour, Northvolt Amérique du Nord a octroyé jusqu'à 200 millions de dollars en contrats à des fournisseurs québécois, et les travaux de construction à St-Basile-le-Grand et McMasterville ont progressé sans interruption au cours des derniers mois.

Le communiqué de presse de Northvolt AB sur le processus de demande en vertu du Chapitre 11 de la société mère est disponible ici.

SOURCE Northvolt Amérique du Nord

Pour tout renseignement: Emmanuelle Rouillard-Moreau, Gestionnaire, communications et affaires publiques, Northvolt, 438-881-1884