MONTRÉAL, le 7 août 2025 /CNW/ - Northvolt Amérique du Nord reconnaît l'acquisition des actifs de Northvolt en Suède et en Allemagne, par Lyten, une entreprise basée aux États-Unis et spécialisée dans la fabrication de batteries. Alors que plusieurs aspects relevant des opérations nord-américaines sont toujours à l'étude, Lyten a manifesté un intérêt clair pour Northvolt Amérique du Nord, tout en reconnaissant la chaîne de valeur émergente des batteries en Amérique du Nord.

Alors que l'acquisition ouvre un nouveau chapitre, Northvolt Amérique du Nord continue de maintenir une communication étroite avec ses partenaires commerciaux et les gouvernements afin de s'assurer qu'ils demeurent pleinement informés à chaque étape.

L'acquisition par Lyten sera suivie d'une période de transition au niveau de Northvolt Group, au cours de laquelle les deux organisations travailleront ensemble pour identifier les synergies et assurer la continuité des projets en cours.

Un processus de vente se poursuit pour l'Amérique du Nord

Alors que le processus de diligence raisonnable se poursuit en ce qui concerne Northvolt Amérique du Nord, des travaux s'effectuent activement avec toutes les parties prenantes clés et les gouvernements. Société Générale, en tant que conseiller financier exclusif, continuera à soutenir Northvolt Amérique du Nord au cours de ce processus.

« Nous sommes encouragés par le vif intérêt manifesté par Lyten pour Northvolt Amérique du Nord », dit Karen Chang, PDG par intérim de Northvolt Amérique du Nord. « Cet intérêt souligne les bases prometteuses établies grâce au projet Northvolt et le rôle potentiel du Québec dans la croissance de l'écosystème nord-américain des batteries. Nous restons déterminés à faire progresser cette vision, en étroite collaboration avec nos partenaires et les parties prenantes ».

SOURCE Northvolt Amérique du Nord

Pour tout renseignement : Louis-Martin Leclerc, TACT, 418-693-2425