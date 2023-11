Le déploiement national de la fonctionnalité Reçus AIR MILES permet aux adhérents d'accumuler plus de milles en prime sur les achats d'épicerie admissibles.

TORONTO, le 22 nov. 2023 /CNW/ - En réponse au besoin croissant des Canadiens en quête de valeur et de commodité lorsqu'ils font des achats, le Programme de récompense AIR MILESMD (AIR MILES) est ravi d'annoncer le lancement officiel de Reçus AIR MILES à l'échelle nationale. Cette initiative novatrice offre une nouvelle façon d'obtenir des milles en prime sur les produits courants achetés en magasin dans les grandes épiceries. Elle arrive à un moment opportun où les Canadiens recherchent une valeur ajoutée face aux défis de l'inflation et de l'augmentation du coût de la vie.

Reçus AIR MILES, une première dans le domaine de la fidélisation, permet aux adhérents de consulter les offres disponibles, d'acheter des produits admissibles offerts par des marques comme Ferrero et Lactalis dans la plupart des grandes épiceries au pays et de numériser leurs reçus à l'aide de l'intelligence artificielle dans l'appli AIR MILES pour obtenir des milles en prime sur les produits admissibles.

Après un prélancement réussi au Canada atlantique en juin 2023, l'expansion nationale de Reçus AIR MILES intègre les réactions des adhérents et des partenaires sur les versions initiales de la fonctionnalité de numérisation de reçus, en accordant la priorité à l'accessibilité et à la facilité d'utilisation pour tous.

« Après les résultats positifs de notre lancement dans l'Atlantique plus tôt cette année, nous savions qu'il était impératif d'étendre notre programme de numérisation de reçus aux adhérents et partenaires à l'échelle nationale », a déclaré Shawn Stewart, président du Programme de récompense AIR MILESMD. « Conformément à l'engagement continu d'AIR MILES d'investir dans de nouvelles façons pour nos adhérents d'accumuler et d'échanger des milles, nous sommes très fiers de la façon dont Reçus AIR MILES permet d'obtenir des milles en prime facilement et simplement à partir des reçus d'achats d'épicerie, et nous misons sur sa croissance soutenue à l'avenir. Compte tenu de la haute valeur supplémentaire générée par cette nouvelle occasion d'obtenir des milles, nous nous attendons à ce que les adhérents magasinent plus souvent dans notre vaste réseau de partenaires AIR MILES participants et profitent de la possibilité d'accumuler les offres pour accroître la valeur. »

Pour participer à Reçus AIR MILES, les adhérents peuvent :

Télécharger l'appli AIR MILES et se connecter pour accéder à la fonctionnalité Reçus AIR MILES

Découvrir les offres disponibles et leurs conditions d'admissibilité

Acheter des produits admissibles la prochaine fois qu'ils font leurs courses dans certaines chaînes d'épicerie

Se rendre dans l'appli AIR MILES dans les 14 jours suivant l'achat d'un produit admissible et numériser leur reçu pour obtenir des milles en prime facilement

« Reçus AIR MILES représente un changement important pour les marques partenaires qui pourront enfin collaborer avec notre Programme. Cette avancée devrait se traduire par une amélioration monumentale de la capacité des acteurs de l'industrie des produits de consommation courante à participer et à prospérer dans le cadre de notre Programme. Les épiceries participantes peuvent ainsi profiter de l'avantage AIR MILES que de nombreux détaillants ont adopté depuis des décennies - notamment une amélioration considérable de l'efficacité du marketing et de la fidélisation de la clientèle. En fin de compte, l'inclusion de marques partenaires ne servira qu'à renforcer la coalition élargie et à accroître davantage les occasions pour les adhérents d'obtenir des milles », a déclaré pour sa part Jason Beales, directeur de la stratégie et des affaires commerciales d'AIR MILES.

AIR MILES reste déterminé à améliorer les offres du Programme et, dans cette optique, le lancement de Reçus AIR MILES comprend l'ajout de nouvelles collaborations dans le domaine des produits de consommation courante. À l'avenir, les adhérents peuvent également s'attendre à ce que la technologie de l'IA continue d'évoluer au fil du temps en fonction des réactions reçues, afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs.

Pour en savoir plus sur Reçus AIR MILES, visitez le https://www.airmiles.ca/fr/recus.html.

À propos du Programme de récompense AIR MILES :

Le Programme de récompense AIR MILES est le programme de fidélisation le plus connu au Canada, avec près de 10 millions de comptes d'adhérent actifs, représentant plus de la moitié des ménages canadiens.

Les adhérents AIR MILES obtiennent des milles auprès de plus de 300 des plus grandes marques canadiennes, internationales et en ligne, et dans des milliers de magasins de vente au détail et de services dans tout le pays. Cette activité agit comme le moteur de notre actif de données inégalé qui, avec des capacités d'analyse et de marketing de classe mondiale, permet aux clients d'accélérer leurs activités de marketing et leur retour sur investissement. Ce programme de fidélisation unique en son genre offre aux adhérents de la souplesse et du choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir des récompenses convoitées, comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; ou pour se récompenser instantanément sur les achats du quotidien, en ligne ou en magasin, avec Argent AIR MILES chez les partenaires participants.

