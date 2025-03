Les fonctionnalités supplémentaires permettent à tous les adhérents d'échanger leurs milles à leur guise,

ce qui renforce la promesse de la marque AIR MILES incarnée dans le slogan « Multipliez les moments ».

Les adhérents AIR MILES Bleu peuvent transférer jusqu'à 500 milles par an entre leurs soldes Argent et Rêves et vice-versa.

Tous les adhérents peuvent acheter des milles Rêves au prix de 20 ¢ par mille, par tranche de 100, 200, 500 ou 1 000 milles par transaction.

La liste des partenaires s'allonge et comprend Lyft, Ashley, Marble Slab Creamery, Hayu et Emma Sleep .

TORONTO, le 11 mars 2025 /CNW/ - Dans sa quête permanente d'offrir aux Canadiens plus de choix, de souplesse et de commodité, le Programme AIR MILES a annoncé aujourd'hui l'introduction d'une nouvelle gamme de fonctionnalités, y compris l'extension des transferts entre les soldes Rêves et Argent, et la possibilité d'acheter des milles Rêves. L'ensemble des améliorations apportées au Programme offre aux adhérents plus d'options pour se récompenser d'une manière qui répond à leurs besoins changeants.

« Alors que les pressions liées au coût de la vie continuent d'augmenter, nous nous engageons à donner à chaque adhérent à travers le pays les outils et la souplesse dont ils ont besoin pour profiter de leurs récompenses plus rapidement, » déclare Kat Carl-Musson, cheffe de marketing, AIR MILES. « Avec l'introduction de ces nouvelles fonctionnalités, nous démontrons aux Canadiens que nous sommes à l'écoute, que nous anticipons leurs besoins, et que nous leur permettons de tirer le meilleur parti du Programme. »

Transfert de milles

« Les adhérents Bleu se sont exprimés, et nous avons écouté : ces adhérents peuvent désormais transférer jusqu'à 500 milles par an entre leurs soldes Argent et Rêves, et vice-versa. Cela leur offre la souplesse nécessaire pour se rapprocher de leurs récompenses à court terme ou économiser en vue d'atteindre la récompense de leurs rêves. » Lancée en juin 2024, l'option de transfert de milles permettait initialement aux adhérents Or et Onyx de convertir des milles Rêves en milles Argent et vice-versa, les adhérents Onyx pouvant effectuer des transferts illimités et les adhérents Or étant limités à 1 000 milles par an. Avec l'annonce d'aujourd'hui, le Programme augmente également la limite de transfert pour les adhérents Or à 3 000 milles par jour, offrant à ces adhérents un choix considérablement élargi.

Les adhérents Or et Onyx mettent déjà à profit le transfert de milles pour se faire plaisir comme ils le souhaitent et quand ils le souhaitent, multipliant ainsi les moments mémorables. Depuis l'introduction de cette fonctionnalité, ces adhérents ont transféré plus de 160 millions de milles et en ont utilisé plus de 123 millions pour se récompenser. Près de la moitié (45 %) de ces utilisations de milles ont été effectuées pour obtenir des bons d'achat électroniques auprès de marques comme Amazon, Walmart, UberEats et redtag.ca, ce qui donne à entendre que les Canadiens cherchent à économiser sur les essentiels du quotidien et à se faire plaisir avec des récompenses à leur portée.

Achat de milles

Depuis le 4 mars dernier, les adhérents peuvent désormais acheter des milles Rêves au prix de 0,20 $ par mille, par tranches de 100, 200, 500 ou 1 000 milles par transaction. Cette option leur permet de recharger facilement leur solde - pour obtenir des récompenses exceptionnelles ou pour se procurer les essentiels du quotidien. Avec une souplesse accrue dans les catégories de récompenses Rêves, cette nouvelle fonctionnalité offre une option simple et accessible pour donner un coup de pouce aux adhérents qui sont proches d'une récompense mais qui n'ont pas assez de milles en réserve.

Nouveaux partenaires, nouvelles opportunités

Avec l'ajout de 26 nouveaux partenaires depuis la relance de sa marque il y a 6 mois, AIR MILES continue d'offrir aux adhérents plus de façons d'obtenir des milles, dans un large éventail de catégories. Parmi les ajouts les plus récents figurent des marques reconnues telles que Lyft, Ashley, Marble Slab Creamery, Hayu et Emma Sleep. Que ce soit pour commander un trajet, embellir votre maison avec un nouveau salon, regarder la nouvelle télé-réalité en streaming, améliorer votre sommeil ou savourer une délicieuse boule de crème glacée, ces partenariats offrent de nouvelles possibilités d'obtenir des milles.

« AIR MILES continue de se perfectionner et de s'enrichir d'innovations qui offrent aux adhérents davantage de possibilités de se récompenser avec l'argent qu'ils dépensent déjà, » ajoute Kat Carl-Musson. « Nous sommes ravis de dévoiler ces fonctionnalités étendues qui, combinées à l'ajout de nouveaux partenaires, offrent aux Canadiens plus d'occasions d'obtenir et d'utiliser des milles, les rapprochant ainsi de leur prochaine récompense. »

Pour en savoir plus sur AIR MILES, visitez le www.airmiles.ca .

À propos du Programme de récompense AIR MILES

Le Programme de récompense AIR MILES est le programme de fidélisation le plus connu au Canada, avec près de 9,5 millions de comptes d'adhérent actifs, représentant plus de la moitié des ménages canadiens. Les adhérents AIR MILES obtiennent des milles auprès de plus de 300 des plus grandes marques canadiennes, internationales et en ligne, et dans des milliers de magasins de vente au détail et de services dans tout le pays. Cette activité agit comme le moteur de notre actif de données inégalé qui, avec nos capacités d'analyse et de marketing, permet aux clients d'accélérer leurs activités de marketing et leur retour sur investissement. Ce programme de fidélisation unique en son genre au Canada offre aux adhérents de la souplesse et du choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir des récompenses convoitées, comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; ou pour se récompenser instantanément sur les achats du quotidien, en ligne ou en magasin, avec Argent AIR MILES chez les partenaires participants.

SOURCE AIR MILES Reward Program

Pour plus de renseignements, communiquez avec : Allie Martin, [email protected], 905-749-0228