TRANSFORMER L'EXPÉRIENCE POSTSECONDAIRE DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES AUTOCHTONES AU CANADA

La First Nations University of Canada et Co‑operators annoncent le financement d'un nouveau centre de recherche de stage et d'emploi destiné à fournir aux étudiants et étudiantes autochtones des ressources en matière de perfectionnement professionnel.

REGINA, SK, le 2 oct. 2024 /CNW/ - La First Nations University of Canada (FNUniv) s'associe à Co‑operators, par l'entremise de son organisme philanthropique, les Fonds communautaires de Co-operators, pour transformer l'expérience des étudiants et étudiantes autochtones. Aujourd'hui, la FNUniv a annoncé l'ouverture d'un centre de recherche de stage et d'emploi et le lancement d'une initiative d'apprentissage intégré au travail pour permettre aux étudiants et étudiantes autochtones d'obtenir des outils de développement de carrière, une formation et des programmes essentiels conformes à leurs valeurs et enseignements.

Le centre présente l'avantage unique d'être conçu, utilisé et géré par des étudiants et étudiantes et des membres du personnel autochtones, ce qui constitue un moyen authentique et concret de rapprocher la population étudiante autochtone, ainsi que les diplômés et diplômées, de possibilités d'emploi tangibles.

En partenariat avec Co‑operators, le nouveau centre de recherche de stage et d'emploi et l'initiative d'apprentissage intégré au travail permettront d'établir les bases d'un apprentissage fondé sur les valeurs dans le but de donner aux étudiantes et étudiants actuels ainsi qu'aux diplômés et diplômées les moyens de décrocher un emploi rémunéré. Co‑operators s'est engagée à verser 390 000 $ au total pendant une période de trois ans, ainsi qu'à embaucher deux diplômés ou diplômées de la FNUniv chaque année de 2024 à 2027. Co‑operators facilitera également les occasions de stage, développera des ressources en matière de littératie financière et co-créera des programmes de mentorat qui mettront en relation les étudiants et étudiantes et les diplômés et diplômées avec les employeurs.

« À la FNUniv, nous reconnaissons que l'éducation n'est pas un chemin isolé, mais un voyage profondément enraciné dans le mélange de nos histoires, de nos cultures et de nos communautés. Nos étudiants et étudiantes, en particulier les jeunes autochtones, ont une richesse de connaissances et une résilience que nous, en tant qu'enseignants et enseignantes ainsi que dirigeants et dirigeantes, sommes chargés de nourrir et de faire croître », explique Jacqueline Ottmann, présidente de la First Nations University of Canada. « Le centre de recherche de stage et d'emploi et l'initiative d'apprentissage intégré au travail auront une immense portée. Ils contribueront à créer un pont entre la tradition et l'innovation, et garantiront que nos étudiants et étudiantes possèdent les compétences universitaires et les outils holistiques nécessaires pour s'épanouir dans un environnement de travail contemporain, rapide et en constante évolution. Cet espace honorera les identités culturelles de nos étudiants et étudiantes et les préparera à évoluer et à se perfectionner dans un environnement de travail. Co‑operators s'est associée à la First Nations University of Canada pour créer des liens solides entre l'université et la future main-d'œuvre, afin que les étudiants et étudiantes puissent contribuer à la profession de leur choix et, par conséquent, à nos communautés, à notre province et à notre pays. »

L'université accordera la priorité à la préparation au monde du travail en créant des liens entre les jeunes autochtones et les employeurs. Le centre permettra aux étudiants et étudiantes d'acquérir des connaissances, un mieux-être et un perfectionnement professionnel grâce à une approche d'apprentissage intégré au travail et à des outils pratiques tels que de l'accompagnement professionnel, des ateliers sur le curriculum vitae, de l'accompagnement en matière d'entrevues, du mentorat, des événements de réseautage, des conseils en matière d'emploi ainsi qu'un site d'affichage d'emplois.

« Nous sommes inspirés par l'engagement profond de la First Nations University of Canada et par l'incidence qu'elle crée en veillant à ce que les générations d'aujourd'hui et de demain apprennent et embrassent l'histoire, la culture et le patrimoine artistique autochtones par l'entremise d'un enseignement de grande qualité », affirme Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co‑operators. « Nous sommes reconnaissants de l'occasion qui nous est donnée de créer des liens significatifs avec la First Nations University of Canada et ses communautés afin de garantir aux générations de jeunes autochtones un accès équitable à des emplois durables. »

Fondée en 1976, la First Nations University of Canada (FNUniv) est le seul établissement d'enseignement postsecondaire autochtone national appartenant aux Premières Nations. La FNUniv est un établissement d'enseignement supérieur unique qui se spécialise dans l'éducation autochtone pour les peuples autochtones et non autochtones de toutes origines culturelles. L'objectif de la FNUniv est de faire découvrir les cérémonies autochtones, les gardiens et gardiennes du savoir, les langues et les traditions et d'offrir un enseignement postsecondaire de haute qualité dans un but d'incidence transformatrice. Pour en savoir plus, consultez le site www.fnuniv.ca.

Co‑operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 65 milliards de dollars, Co‑operators est présente depuis 1945 pour offrir des conseils de confiance à la population canadienne. Elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu'entreprise carboneutre, Co‑operators est déterminée à atteindre zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050 respectivement. Co‑operators se classe également parmi les 50 entreprises les plus responsables au Canada, selon Corporate Knights.

