MONTRÉAL, le 31 oct. 2022 /CNW/ - Levio, chef de file de la transformation numérique annonce aujourd'hui l'acquisition d'Indellient, une entreprise de services-conseils basée dans le Grand Toronto qui se spécialise depuis près de 20 ans dans l'architecture, la réalisation et la gestion de grands chantiers de transformation numérique. Cette acquisition s'inscrit dans le plan de croissance stratégique de Levio et rapproche un peu plus la firme de son objectif de devenir un chef de file nord-américain en transformation numérique.

Déjà positionnée comme une firme incontournable en services-conseils en transformation numérique au Québec et après plusieurs percées fructueuses en Ontario, dans les Maritimes et aux États-Unis, cette acquisition stratégique vient renforcer le positionnement de Levio, notamment dans le secteur des services financiers. Indellient est un leader nord-américain en conception, en développement et en déploiement de solutions infonuagiques qui prennent en charge les transformations majeures des clients, dans des domaines tels que les paiements en temps réel, l'apprentissage automatique et la détection de fraudes.

L'équipe d'Indellient fournira une base solide pour accélérer la croissance de Levio à travers l'Amérique du Nord grâce à une équipe expérimentée, à une présence locale forte dans la région du Grand Toronto et l'ajout d'une centaine de personnes aux expertises variées dans les domaines de l'infonuagique, du DevOps, de l'ingénierie logicielle, de l'analytique de données et de la gestion de projets.

Adam Caromicoli, président fondateur d'Indellient et son équipe de gestion rejoignent l'équipe de direction de Levio.

Cette transaction fait suite à l'acquisition de Binary Star en juin 2022. Basée à Charlottetown, Î.-P.-É., Binary Star a ajouté un centre d'expertise dans les Maritimes ainsi que de multiples relations clients aux États-Unis et dans l'Est du Canada. La combinaison de l'équipe préexistante de Levio au service des clients américains et ontariens avec les équipes de Binary Star et d'Indellient constituera une base solide pour accélérer la croissance de Levio en Amérique du Nord.

Depuis sa fondation, Levio a connu une croissance importante, notamment à travers dix (10) acquisitions stratégiques et l'ouverture de bureaux au Canada, aux États-Unis, en Inde et au Maroc.

« Nous sommes très fiers de rejoindre la grande famille de Levio qui offre une opportunité extraordinaire d'accélérer la croissance et le succès de notre équipe. Nos cultures d'entreprise et nos valeurs sont bien alignées, tandis que nos offres de solutions, nos compétences et notre géographie sont complémentaires. »

-Adam Caromicoli, président d'Indellient

« Cette acquisition s'inscrit notre plan de croissance stratégique et nous rapproche un peu plus de notre objectif de devenir un chef de file nord-américain en transformation numérique. Elle ajoute une présence locale crédible dans le plus grand marché canadien, plusieurs leaders et experts anglophones pour supporter la croissance nord-américaine ainsi qu'un positionnement unique dans le domaine en émergence des paiements en temps réel. »

-François Dion, président de Levio

À propos de Levio

Levio est une firme de services-conseils digital native avec une offre de services couvrant tout le spectre de la transformation numérique, depuis les stratégies d'affaires jusqu'aux technologies de l'information (TI) en passant par la gestion des organisations

L'entreprise se spécialise dans l'accompagnement de ses clients institutionnels et corporatifs lors de la mise en œuvre de programmes de transformation numérique ou de projets d'envergure. Depuis maintenant 8 ans, Levio a bâti sa réputation sur une équipe de conseillers hors pair qui livre des solutions d'envergure tirant avantage des nouvelles technologies pour aider ses clients à gagner en efficacité et en rentabilité. Levio compte maintenant près de 2 000 conseillers, dans ses onze bureaux situés au Canada, aux États-Unis, en Inde et au Maroc.

