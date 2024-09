Transformation de nos quartiers : la rue Aylmer sera réaménagée et verdie

MONTRÉAL, le 13 sept. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce le lancement d'un chantier visant à améliorer les infrastructures routières et les services publics sur la rue Aylmer, entre les rues Milton et Prince-Arthur Ouest, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Le contrat d'une valeur de 8,3 M$ sera soumis au conseil municipal du 16 septembre.

Des conduites d'eau potable datant de 1872 et 1873 sont à reconstruire et la Ville profite de l'occasion pour réaménager la rue pour la rendre beaucoup plus conviviale et sécuritaire pour les nombreux piétons et cyclistes qui circulent dans le secteur.

En plus de la réfection des infrastructures souterraines, les intersections seront sécurisées et verdies, des saillies drainantes seront construites, les trottoirs seront élargis et l'éclairage sera amélioré. Ce projet de réaménagement et d'apaisement de la circulation répond aux demandes déjà exprimées par la population. Une vingtaine d'entrées de service d'eau en plomb seront également remplacées.

Les travaux débuteront en mai 2025 et se termineront en octobre 2025.

Citations

« En investissant dans des infrastructures modernes et sécuritaires, nous améliorons directement la qualité de vie des résidentes et des résidents du Plateau-Mont-Royal. Davantage verdie et résiliente lors de pluies intenses, la rue Aylmer sera plus agréable et sécuritaire, ce qui est un atout important en milieu urbain », a souligné Alex Norris, conseiller de ville pour le district de Jeanne-Mance, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

« En intervenant de manière proactive pour moderniser nos infrastructures souterraines, telles que les conduites d'eau potable et d'égout, nous évitons des bris et des réparations d'urgence coûteuses. De plus, une rue à la fois, Montréal change pour répondre aux besoins de la population d'aujourd'hui et de demain. Le chantier de la rue Aylmer illustre bien comment les travaux souterrains seront l'occasion de moderniser la rue et son aménagement de façon plus globale, au bénéfice des citoyennes et des citoyens », a ajouté Émilie Thuillier, responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs au comité exécutif.

