CALGARY, AB, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Transdev Canada renforce sa présence dans le secteur du transport médical non-urgent en Alberta avec l'acquisition d'Aaron Paramedical Services, un fournisseur de renom de services de transport médical spécialisé dans la région métropolitaine de Calgary.

Aaron Paramedical Services est un partenaire de confiance offrant des solutions de transport médical non-urgent sûres et fiables dans toute la province. Leurs services comprennent le transport en civière et le transport accessible, les transferts entre les établissements médicaux non-urgents, la formation aux services médicaux d'urgence, ainsi que l'assistance sur place lors de certains des plus grands événements de Calgary, notamment le Calgary Stampede et les matchs des Flames de Calgary.

« Nous sommes fiers d'accueillir Aaron Paramedical Services au sein de notre équipe », a déclaré Arthur Nicolet, Chef de la direction de Transdev Canada. « Leur excellente réputation et leur engagement envers les soins centrés sur le patient correspondent parfaitement à notre mission de fournir des solutions de mobilité sûres, fiables et accessibles. Cette acquisition nous permet d'élargir notre offre de transport médical en Alberta et de continuer à soutenir la santé et le bien-être des communautés que nous desservons. »

Avec une flotte spécialisée et une grande équipe de paramédics expérimentés, Aaron Paramedical Services apporte une expertise et une connaissance approfondies de leur communauté, qui aura désormais l'appui du réseau national et des ressources de Transdev.

À propos de Transdev :

Présente dans six provinces et un territoire au Canada, Transdev est la plus grande entreprise de transport multimodal de passagers au pays. Nous fournissons une large gamme de services aux communautés, notamment dans les domaines du transport urbain, du transport adapté, du transport scolaire, du transport médical et du transport ferroviaire. Notre mission est de relier tous les Canadiens et d'offrir des solutions sûres, efficaces et innovantes qui servent le bien commun. Avec près de 6 500 employés à l'échelle nationale, Transdev Canada a également obtenu la certification Great Place to Work® pour 2024-2025 en raison de sa culture d'entreprise exceptionnelle et de l'impact positif d'un environnement inclusif.

