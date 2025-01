BROSSARD, QC, le 28 janv. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Transdev Canada est fière d'annoncer qu'elle est à nouveau récipiendaire de la certification « Meilleurs lieux de travail /Great Place to work ». Cette distinction internationale met en lumière les entreprises de tous secteurs offrant une culture exceptionnelle, tout en soulignant l'impact positif d'une culture inclusive qui favorise la qualité des idées de son capital humain. C'est la seconde fois que Transdev Canada obtient cette certification depuis l'année 2021.

Le modèle de confiance et d'engagement de la certification « Meilleurs lieux de travail » s'articule autour de trois ensembles de relations essentielles entre :

les employés et la direction

les employés et leurs collègues

les employés et leur emploi et leur entreprise.

La certification est accordée suivant un processus combinant des sondages anonymes effectués auprès des employés et une analyse rigoureuse de la culture organisationnelle. Cette analyse repose sur cinq principes clés, c'est-à-dire la crédibilité, le respect, l'équité, la fierté et la camaraderie. Les résultats du sondage sont donc basés sur les impressions des employés envers leur organisation.

« Cette reconnaissance met en lumière l'engagement collectif de notre équipe à créer un environnement de travail positif et inclusif pour tous », souligne Arthur Nicolet, Président et chef de la direction de Transdev Canada. « Cet engagement se reflète directement dans notre croissance remarquable, passant de 1 000 à 6 000 collaborateurs en moins de cinq ans. La qualité de notre milieu de travail est au cœur de notre stratégie de développement et de nos activités à travers le pays ».

« Great Place to Work » est un organisme international reconnu depuis plus de 30 ans qui évalue et célèbre les entreprises où il fait bon travailler. Cette reconnaissance place les entreprises telles que Transdev Canada parmi moins de 1% des entreprises canadiennes à avoir obtenu cette certification en 2024.

À propos de Transdev Canada :

Présent dans 6 provinces et 1 territoire, Transdev Canada emploie près de 6000 personnes dans les secteurs du transport urbain, scolaire, adapté, ferroviaire et médical. Transdev est également l'opérateur du futur système de métro léger Hurontario dans la région du Grand Toronto, en tant que membre du consortium Mobilinx, et du futur métro Ontario Line en tant que membre du consortium Connect 6ix.

