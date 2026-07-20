TRANSDEV CANADA CONFIRME UN NOUVEAU PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTÉ DE MUSCOWPETUNG AFIN D'OFFRIR DES SOLUTIONS DE MOBILITÉ EN SASKATCHEWAN

REGINA, SK, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- Muscowpetung Saulteaux Business Developments Ltd. et Transdev Canada sont fières d'annoncer la création d'un nouveau partenariat d'affaires visant à répondre aux besoins en mobilité en Saskatchewan, sous la bannière Muscowpetung Transdev, dont le siège social sera établi à Regina.

Un véhicule de transport en commun par Muscowpetung Transdev (Groupe CNW/Transdev Canada)

Les activités de Muscowpetung Transdev couvriront plusieurs secteurs, notamment le transport adapté, le transport collectif, le transport médical non urgent, le transport scolaire ainsi que le transport des employés de sites industriels. Ce partenariat a pour objectif de répondre à la croissance et à la diversification des besoins en mobilité dans la province, tout en positionnant Muscowpetung Transdev comme un futur chef de file de la mobilité multimodale au service des communautés locales.

Ce partenariat marque une étape importante pour la communauté de Muscowpetung et témoigne de la contribution grandissante des communautés autochtones à la prestation de services essentiels. Il favorisera la création de possibilités de formation et d'emploi, le développement des compétences ainsi que la génération de retombées économiques durables pour la Nation et ses membres.

À la suite de la mise en place de ce partenariat, Transdev Canada a également renouvelé son contrat de transport adapté avec la Ville de Regina. Ce service essentiel offre un transport sécuritaire, fiable, accessible et de porte à porte aux personnes vivant avec un handicap qui ne sont pas en mesure d'utiliser les services de transport collectif conventionnels.

Les deux partenaires se réjouissent des perspectives d'avenir de Muscowpetung Transdev et sont impatients de poursuivre ensemble le développement de leurs activités afin d'offrir des solutions de mobilité toujours plus performantes aux communautés de la Saskatchewan.

À propos de Transdev :

Présent dans 6 provinces et 1 territoire à travers le Canada, Transdev est la plus importante entreprise multimodale de transport de passagers au pays. Nous offrons une vaste gamme de services aux collectivités, incluant le transport urbain, adapté, scolaire, médical et ferroviaire. Notre objectif est de rassembler tou(-te)s les Canadiennes et Canadiens et de leur offrir des solutions sûres, efficaces et innovantes au service du bien commun. Transdev est notamment l'opérateur du futur système de train léger Hazel McCallion dans la région du Grand Toronto, en tant que membre du consortium Mobilinx, et du futur métro Ontario Line en tant que membre du consortium Connect 6ix. Employant près de 6500 personnes à travers le pays, Transdev Canada détient aussi la certification Meilleurs lieux de travail® / Great Place to Work® pour l'année 2024-2025 par l'engagement constant de ses équipes à construire un environnement de travail positif, inclusif et centré sur le bien-être de tous.

SOURCE Transdev Canada

Contact Média: Frédéric Bourgeois-LeBlanc - [email protected], Tél. : +1 (514) 709-0475, www.transdev.ca