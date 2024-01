Transdev à Beloeil : un nouveau contrat de travail qui pourra en inspirer d'autres

BELOEIL, QC, le 19 janv. 2024 /CNW/ - Le président du syndicat (SCFP 5232) des chauffeurs de Transdev, lequel assure la mobilité de la population dans la région de Beloeil, annonce la signature d'une nouvelle convention collective.

« Nous avons réussi à trouver un terrain d'entente qui satisfait les deux parties. Nous sommes toutes et tous conscients que le transport collectif représente l'avenir du transport terrestre. Nous sommes convaincu(e)s que cette convention collective servira de modèle pour les autres contrats de travail dans le secteur du transport terrestre privé », de conclure Jocelyn Bourdon, conseiller syndical du SCFP.

« Nous avons procédé à la signature de ce contrat de sept ans le 17 janvier. Nous sommes satisfait(e)s de la négociation car nous avons négocié un important rattrapage salarial et nous avons réussi à protéger le pouvoir d'achat des travailleurs et travailleuses pour la durée de la convention collective, soit de 2023 à 2029 », d'expliquer le président du SCFP 5232, Normand Darsigny.

Parmi les gains, notons l'implantation d'une grille salariale qui passe de cinq à trois ans avec une hausse de plus de 17 % pour la deuxième année. Les heures de travail garanties s'établissent à 36 pour toutes les personnes salarié(e)s. Le contrat de travail inclut dorénavant un régime de retraite et les syndiqué(e)s voient leurs congés améliorés, que ce soit sans solde, sociaux ou les vacances.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente 8540 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

