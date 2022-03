Cette campagne fait appel à ses employés, de même qu'à ceux de près de 300 agences de voyages qui forment son réseau de distribution, le plus vaste au Canada avec 2000 conseillers en voyages. De plus, les passagers d'Air Transat sont invités à faire un don à bord de ses vols, une collecte rendue possible grâce à l'engagement de ses équipages. Les clients et le grand public peuvent également faire un don sur le portail de SOS Villages d'Enfants dédié à cette campagne de financement à http://support.soschildrensvillages.ca/goto/airtransat en appui au plan d'intervention d'urgence de l'organisme.

« Ce conflit bouscule la vie de millions de personnes innocentes et particulièrement celle des enfants, ce qui nous touche au plus profond du cœur. Nous avons toujours eu un engagement très fort envers la protection de l'enfance et nous répondons présents pour appuyer l'intervention d'urgence de SOS Villages d'Enfants auprès des personnes déplacées en Ukraine, ainsi qu'aux Ukrainiens qui ont fui le pays. Nous invitons nos équipes, nos clients et le grand public à exprimer leur plus grand soutien à la population ukrainienne dont les besoins sont immenses en se joignant à ce geste de solidarité », a déclaré Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat.

SOS Villages d'Enfants répond aux besoins immédiats en Ukraine en fournissant des abris sûrs, des produits alimentaires, des fournitures médicales, des trousses d'hygiène, du matériel éducatif, ainsi que du soutien social et en santé mentale. En outre, l'organisme travaille avec d'autres agences humanitaires pour aider à réunir les enfants séparés de leurs familles. SOS Villages d'Enfants aide des enfants et de familles en Ukraine depuis 2003.

« SOS Villages d'Enfants a été fondée pour soutenir les enfants qui ont tout perdu pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe, et travaille aujourd'hui dans plus de 130 pays. Au-delà de procurer un abri et de la nourriture, SOS Villages d'Enfants mise sur la confiance et la chaleur de liens humains forts. Nous sommes toujours du côté des enfants, et nous continuons de les protéger des horreurs de la guerre », a déclaré Thomas Bauer, président-directeur général de SOS Villages d'Enfants Canada.

Au fil des années, Transat a apporté son soutien à de nombreuses interventions humanitaires déployées par SOS Villages d'Enfants et d'autres organismes humanitaires lors de situations d'urgence, notamment au Canada, en Haïti et dans d'autres pays où elle est présente. Transat renforcera son engagement envers SOS Villages d'Enfants en contribuant à hauteur de 25 000 $ à cette campagne.

À propos de Transat

Née à Montréal il y a 35 ans, Transat est devenue une référence mondialement reconnue du voyage loisirs, particulièrement comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue Meilleure compagnie aérienne de loisirs au monde par les passagers aux World Airline Awards de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales et canadiennes. Tout au long de leur voyage ou de leur séjour, elle s'emploie à servir ses clients avec passion et convivialité et à leur offrir une prestation parfaitement sécuritaire. Certifiée Travelife depuis 2018, renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus verts dans leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les magnifiques destinations qu'elle dessert. (TSX : TRZ).

À propos de SOS Villages d'Enfants

SOS Villages d'Enfants a pour vision un monde où tous les enfants grandissent dans une famille réconfortante avec l'amour, le respect et la sécurité dont ils ont besoin pour bien se développer. Nous adoptons une approche holistique axée sur les enfants afin de les aider, eux, leurs familles et leurs communautés, à réussir à long terme. Nous renforçons les familles pour prévenir l'abandon d'enfants, fournir des foyers chaleureux aux enfants sans soutien parental, éduquer les enfants, leur donner les moyens de s'épanouir, et défendre leurs droits pour que leurs voix puissent être entendues.

