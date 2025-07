MONTRÉAL, le 10 juill. 2025 /CNW/ - Transat A.T. Inc. (« Transat » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a clôturé la restructuration de la dette contractée par Transat en vertu du Crédit d'urgence pour les grandes entreprises (CUGE) géré par la Corporation de financement d'urgence pour les grandes entreprises du Canada (« CFUEC ») comme précédemment communiqué le 5 juin 2025 (la « Transaction »).

À la suite de la Transaction, la dette en cours de la Société avec la CFUEC est réduite à 334 M $ contre 772 M $ au 31 mars 2025.

L'accord porte sur l'ensemble de la dette de la Société avec la CFUEC et entraîne la restructuration de cette dette, pour un montant principal d'environ 772 M $ au total au 31 mars 2025, comme suit :

Remboursement de 41,4 M $ en espèces à la CFUEC

$ en espèces à la CFUEC Facilités de crédit réduites à une seule facilité de crédit de 175 M $

$ Émission en faveur de la CFUEC d'une débenture de 158 735 045 $ échéant dans 10 ans

Émission à la CFUEC d'actions privilégiées convertibles en 9 934 617 actions à droit de vote de catégorie B d'une valeur de 16 264 955 $ (soit 19,9 % des actions avec droit de vote émises et en circulation de Transat selon le CMPV sur 5 jours au 5 juin 2025) à tout moment après le deuxième anniversaire de la clôture ou le rachat d'actions privilégiées pour un produit de 16 264 955 $ conformément aux événements de remboursement anticipé obligatoire, selon la première éventualité.(1)

Veuillez référer au communiqué de presse de la Société du 5 juin 2025 pour une description plus détaillée de la Transaction et de ses principaux composants.

À propos de Transat

Fondée à Montréal en 1987, Transat est un joueur phare du voyage loisir, particulièrement connu comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue par sa clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2025 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales. La flotte d'Air Transat est composée de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. Établie à Montréal, Transat compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. (TSX : TRZ) www.transat.com.

À propos de la CFUEC

La CFUEC est une société d'État fédérale, constituée en mai 2020 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et est une filiale détenue à part entière par la Corporation de développement des investissements du Canada. La CFUEC gère présentement le Crédit d'urgence pour les grandes entreprises (CUGE) et le Crédit pour les grandes entreprises touchés par les droits de douane (CGETDD).

(1) Note:

Entre la détention de bons de souscription et les actions privilégiées convertibles, la CFUEC détiendra des valeurs mobilières pouvant faire l'objet d'un exercice ou d'une conversion pour un total de 19 371 389 actions à droit de vote de catégorie B, ce qui représente approximativement 32,6% des actions ordinaires en circulation après avoir donné effet à un tel exercice ou conversion, étant entendu qu'en aucun temps la levée des bons de souscription ou la conversion des actions privilégiées ne pourra résulter dans la propriété effective ou le contrôle par la CFUEC de plus de 19,9% des actions ordinaires.

La CFUEC entend détenir les actions privilégiées à des fins d'investissement. Selon les conditions de marché et d'autres facteurs, incluant les opérations et la condition financière de Transat, la CFUEC pourrait disposer en tout ou en partie des valeurs mobilières de Transat qu'elle détient. La CFUEC et ses affiliés n'entendent pas acquérir d'autres titres de participation dans Transat à l'exception des actions qui pourraient résulter du possible exercice des bons de souscription et de la conversion des actions privilégiées.

Une déclaration de changement important sera déposée par la CFUEC conformément à la réglementation en matière de valeurs mobilières applicable et sera disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca et pourra être obtenu directement de la CFUEC en contactant M. Bruno Lemay au 416-966-0185.

Médias :

Andréan Gagné, Directeur principal, Communications, Affaires publiques et communications

[email protected]

514 987-1616, poste 104071

Site média : www.transat.com/fr-CA/corporatif/media

Analystes financiers :

Juliette Gauthier, directrice principale, Relations avec les investisseurs et finances corporatives

[email protected]

514 987-1616, poste 104019

SOURCE Transat A.T. Inc.