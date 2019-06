Transat répond à toutes vos envies d'évasion pour l'hiver prochain

La sélection la plus complète de destinations Sud, de forfaits tout inclus, de forfaits croisière clé en main et de séjours en Europe

MONTRÉAL, le 7 juin 2019 /CNW Telbec/ - Transat, spécialiste du voyage vacances au Canada, est heureuse de présenter son offre vers plus de 30 destinations soleil pour l'hiver 2019-2020. Que ce soit pour un séjour au Mexique, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Floride, en Louisiane, en Espagne ou au Portugal, le voyagiste propose une panoplie de forfaits vacances tout inclus, de forfaits croisières clé en main et de location de maisons, d'apparts-hôtels et de condominiums afin de répondre à toutes les envies des vacanciers, peu importe leur budget.

« Notre expertise en tant que voyagiste spécialisé dans le voyage vacances nous permet d'offrir aux voyageurs un choix inégalé de forfaits dans plus de 700 hôtels. Les Canadiens savent donc qu'en choisissant Transat, ils pourront bâtir leurs vacances de rêve », soutient Annick Guérard, chef de l'exploitation de Transat. « Notre position de chef de file signifie également que nous sommes toujours à l'affût des besoins des voyageurs. Nous leur proposons le type de vacances parfaitement adapté à leurs besoins et nous leur facilitons la vie avec une offre clé en main. Ainsi, nous avons notamment bonifié notre bassin de condominiums dans nos destinations Sud afin de répondre à la demande grandissante des voyageurs qui souhaitent des vacances différentes leur permettant d'entrer davantage en contact avec la population locale et de se sentir comme à la maison. De plus, les vacanciers qui souhaitent s'évader vers le soleil de l'Espagne pourront dorénavant le faire avec des vols toute l'année vers Madrid et Malaga », conclut-elle.

Une offre soleil pour chacun

Les vacances au soleil avec Transat, c'est donc un choix parmi plus de 700 hôtels en formule tout inclus pour la plupart, dont plus de 25 nouveautés et une trentaine d'exclusivités. Ce sont également les avantages exclusifs à Transat des collections Grand Luxe, Distinction, Famille et Solo.

Transat, toujours le numéro un pour les familles

Transat est fière de présenter sa Collection Famille bonifiée qui compte 29 hôtels, dont 8 nouveautés. Chacun des établissements de cette collection a été soigneusement choisi afin de plaire toujours davantage aux familles de toute taille en leur proposant des miniclubs à heures d'ouverture prolongées, le séjour et les repas gratuits pour les enfants et le Wi-Fi gratuit. De plus, les jeunes voyageurs de deux à onze ans inscrits au Club Enfants d'Air Transat ainsi que leur famille profiteront d'avantages comme l'enregistrement accéléré, l'embarquement prioritaire et la livraison prioritaire des bagages, en plus du contenu renouvelé de la trousse de membres avec de toutes nouvelles surprises!

Nouveau forfait Duo à Porto Rico

En tant qu'expert des voyages vacances, Transat a innové, il y a plusieurs années, avec ses forfaits Duo qui permettent de profiter du meilleur des deux mondes en vivant un séjour dans le Sud qui donne l'occasion aux voyageurs de voir deux facettes d'une même destination en un seul voyage : farniente sur la plage, jumelée à la découverte d'une ville. Dans cette veine, le tout nouveau forfait Duo à Porto Rico permettra aux voyageurs de s'imprégner des richesses historiques et culturelles de la capitale San Juan, tout en profitant de l'une des trois autres destinations offertes sur l'île, soit Ponce, Guánica ou Rio Grande.

Au total, huit destinations sont disponibles en formule Duo. Les vacanciers peuvent donc découvrir les joyaux de l'architecture de La Havane, puis flâner sur les plages immaculées de Varadero ou voyager dans le temps à Carthagène et jouer les joyeux naufragés sur l'île de Baru.

Une offre de condominiums sans précédent

Louer un condominium clé en main avec le vol, les transferts et les services d'un représentant à destination inclus? Ce sera encore plus facile l'hiver prochain grâce à Transat et sa nouvelle gamme d'apparts-hôtels et de condominiums dans certaines de ses destinations soleil les plus populaires, comme la Riviera Maya ou Puerto Vallarta, au Mexique, Puerto Plata et Punta Cana, en République dominicaine, sans compter la Costa del Sol, en Espagne, ou l'Algarve, au Portugal.

L'hiver en Europe : des activités et des découvertes

Toujours aussi engagée à offrir l'Europe toute l'année, Air Transat propose des liaisons quotidiennes vers Paris et Londres, sans oublier des vols vers Manchester, Glasgow, Lisbonne, Porto, Faro, Madrid et Malaga.

Pour échapper au climat rigoureux de l'hiver et assouvir leur soif de découvertes culturelles, les Canadiens pourront mettre le cap sur la péninsule ibérique. Les falaises vertigineuses et les eaux turquoise de l'Algarve, au Portugal, de même que les villages blancs de bord de mer de la Costa del Sol, en Espagne, ont de plus en plus la faveur des voyageurs. Près de Malaga, la ville qui bénéficie des températures moyennes les plus élevées d'Espagne et qui jouit de plus de 300 jours d'ensoleillement par année, les vacanciers pourront notamment choisir parmi 70 terrains de golf. En s'envolant vers Faro, sur la côte sud du Portugal, ils pourront photographier les magnifiques paysages de l'Algarve et jumeler à leur séjour un passage dans la vallée du Douro, près de Porto, une visite de Lisbonne pour savourer des pasteis de nata ou une escale à Madrid pour croquer des churros con chocolate.

Et pour s'imprégner de la culture locale, Transat propose une sélection de forfaits en Europe, incluant les vols, un choix d'hôtels à tarif avantageux, les transferts, des excursions et plus encore.

73 forfaits croisière clé en main avec Transat et quelques nouveautés

Grâce à 73 itinéraires au départ de 12 ports d'embarquement, Transat a de quoi plaire aux amoureux des mers. Avec ses deux nouveaux vols directs au départ de Montréal vers La Nouvelle-Orléans, les jeudis et les dimanches, Air Transat offrira de tout nouveaux forfaits croisières avec départ de la métropole louisianaise à bord du Carnival Glory ou du Norwegian Getaway.

Un nouvel itinéraire sera également offert au départ de Fort-de-France, en Martinique, grâce à MSC Cruises. De plus, les résidents de la région de Vancouver auront dorénavant accès à des itinéraires de croisières au départ de Fort Lauderdale, en Floride.

Un forfait croisière avec Transat, c'est la solution tout indiquée pour la tranquillité d'esprit et la possibilité de visiter plusieurs destinations en un seul voyage. Les forfaits incluent le vol aller-retour sur les ailes d'Air Transat, les transferts et le séjour en mer. Ils peuvent être réservés rapidement et simplement en agence de voyages ou sur le site Web de Transat, exactement comme pour un forfait tout inclus. Et grâce à la protection des vols, les voyageurs sont assurés d'arriver à bon port en cas de retard.

De plus, avec Transat, les voyageurs peuvent faire durer le plaisir en ajoutant un séjour hôtelier à leur escapade maritime. En effet, il est possible de prolonger son voyage jusqu'à 14 jours avant ou après la croisière, et ce, sans frais supplémentaires pour le changement des dates de vol. Une vaste sélection d'hôtels est offerte dans différents ports de la Floride et des Caraïbes.

Réservez tôt, voguez à prix réduit

Les clients qui réserveront leur forfait croisière Transat 120 jours avant le départ économiseront 300 $ par couple. En prime, ceux qui réserveront d'ici le 31 août 2019 profiteront des avantages suivants : un acompte réduit de 150 $ ainsi qu'un crédit-voyage pour de prochaines vacances de 50 $.

C'est encore le temps de profiter de la plus grande promo Sud de l'année

Grâce au solde Réservez tôt de Transat, les voyageurs peuvent réserver dès maintenant leurs prochaines vacances d'automne et d'hiver avec un dépôt de seulement 100 $. Pour ce faire, ils n'ont qu'à choisir un forfait Sud, Floride, Espagne, Portugal ou Duo ainsi qu'un circuit, et ce, d'ici le 30 juin 2019 pour tous les départs entre le 1er novembre 2019 et le 30 avril 2020.

Avec un dépôt de seulement 100 $ sur n'importe quel forfait Sud de Transat, les clients recevront :

la Garantie baisse de prix de Transat pour tous les forfaits tout inclus (si le forfait est offert à un prix plus bas que celui qui a été payé, la différence sera remboursée jusqu'à concurrence de 400 $ par adulte et de 200 $ par enfant);

la possibilité de changer leurs dates de voyage jusqu'à 21 jours avant le départ;

le surclassement à Option Plus, d'une valeur de 109 $, pour les forfaits de la Collection Grand Luxe ou Distinction;

un crédit-voyage de 50 $ pour de prochaines vacances.

Un concours!

Tous ceux qui auront réservé un forfait Sud, Floride, Espagne, Portugal ou Duo seront peut-être l'un des cinq chanceux qui se feront rembourser leur forfait vacances (jusqu'à une valeur maximale de 5 000 $).

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 12 ans et a obtenu la certification Travelife en 2018. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal (TSX : TRZ).

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax

Meilleure compagnie de vols nolisés et meilleur voyagiste aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media

Meilleure compagnie aérienne et meilleur voyagiste à la remise des trophées Uni-Vers de l'Association des agents de voyages du Québec

Parmi les meilleurs employeurs au Canada et première compagnie aérienne au palmarès de Forbes

SOURCE Transat A.T. Inc.

Renseignements: Marie-Annick Lalande, Conseillère, Relations publiques et marketing, Transat, 514 987-1616, poste 4076

Related Links

http://www.transat.com/