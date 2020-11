Le spécialiste du voyage vacances propose aux Canadiens en télétravail de troquer leur bureau à la maison pour une vue sur l'océan

MONTRÉAL, le 17 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Transat est heureuse d'annoncer qu'elle propose à compter d'aujourd'hui une toute nouvelle collection d'hôtels intitulée Hors du Bureau. Destinée aux voyageurs souhaitant profiter des joies du Sud tout en travaillant, la collection est assortie d'une gamme d'avantages spécifiquement conçus pour les besoins des télétravailleurs et se compose d'une trentaine d'hôtels sélectionnés avec soin parmi les destinations soleil les plus appréciées des voyageurs canadiens, soit à Cuba, en Jamaïque, au Mexique et en République dominicaine.

Cet ajout vient rehausser l'offre hôtelière existante de Transat, qui comprend déjà quatre Collections Soleil : Grand Luxe, Distinction, Solo et Famille.

« C'est une tendance claire que nous avons vue se dessiner dans ce nouveau contexte de télétravail généralisé, explique Annick Guérard, chef de l'exploitation de Transat. La proposition tombe particulièrement à point, avec l'arrivée imminente de l'hiver en plus de nos tarifs avantageux. Par ailleurs, nous sommes maintenant les seuls au Canada à offrir une collection du genre sans supplément pour les voyageurs solo ».

Bureau avec vue sur la mer

Ainsi, que ce soit entre amis, en solo ou en famille, la Collection est disponible pour les séjours de 14 jours ou plus et comprend plusieurs services* afin que les voyageurs puissent travailler efficacement sous les tropiques, et ce, sans compromis :

Aucun supplément pour les voyageurs solo;

Chambre avec espace de travail dédié;

Wi-Fi rapide, fiable et gratuit;

Services d'impression et de soutien technique gratuits ou à tarif réduit;

Service de buanderie gratuit ou à tarif réduit.

Et puisque la santé et la sécurité des passagers demeurent la priorité absolue de Transat, elle continuera d'appliquer les mesures sanitaires de son programme Protection Voyageur à l'enregistrement, à l'embarquement, à bord et à destination. Sur place, les partenaires hôteliers ont eux aussi mis en œuvre des plans d'action, que ce soit en implantant un rigoureux protocole de nettoyage et de désinfection, en distanciant le mobilier des aires publiques ou en adaptant les divers services pour diminuer au minimum les contacts.

Pour réserver et voyager avec tranquillité d'esprit

Afin de rassurer les vacanciers et de leur permettre une plus grande latitude, Transat prolonge son offre Réservez un forfait en toute confiance , désormais applicable aux nouvelles réservations de forfaits effectuées d'ici le 30 novembre 2020.

Cette dernière comprend l'intégration sans frais d'une assurance médicale pour la COVID-19 ainsi que les conditions d'annulation et de modification assouplies d'Option Flex Standard, qui permettent notamment de modifier les dates de voyage, l'hôtel ou la destination - ou les trois - sans frais jusqu'à 72 heures avant le départ.

* L'offre peut varier selon l'hôtel et des restrictions peuvent s'appliquer.

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 13 ans et a obtenu la certification Travelife en 2018. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal (TSX : TRZ).

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax

Classée 2 e entreprise dans la catégorie Voyages et loisirs et 57 e toute catégorie confondue au palmarès des meilleurs employeurs au monde de Forbes

entreprise dans la catégorie Voyages et loisirs et 57 toute catégorie confondue au palmarès des meilleurs employeurs au monde de Forbes Meilleur voyagiste et meilleur fournisseur global aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media

