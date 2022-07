Transat obtient un financement additionnel de 100 millions de dollars

Les maturités pour des dettes totalisant 198 millions de dollars sont reportées d'avril 2023 à avril 2024

MONTRÉAL, le 29 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Transat A.T. Inc. (« Transat » ou la « Société ») annonce aujourd'hui qu'elle a conclu un accord avec la Corporation de financement d'urgence d'entreprises du Canada (CFUEC), une société d'État fédérale, qui lui permettra d'accéder à des liquidités supplémentaires de 100 millions de dollars. Dans le cadre de la mise en place de ce financement additionnel, via le Crédit d'urgence pour les grands employeurs (CUGE), Transat a convenu avec tous les prêteurs du report à avril 2024 des maturités d'avril 2023, ainsi que du report d'octobre 2022 à octobre 2023 de la date à laquelle la Société doit se conformer à certaines clauses financières.

Ces liquidités s'ajoutent au premier financement obtenu le 29 avril 2021 par l'intermédiaire du CUGE pour aider la Société à surmonter les effets de la pandémie. Le 10 mars 2022, Transat avait également obtenu 43,3 millions $ supplémentaires au titre du remboursement des voyageurs et avait négocié des reports favorables de 20 mois sur certains termes clés de l'accord de financement non garanti CUGE.

« Ce financement complémentaire et les modifications aux ententes existantes renforcent la trésorerie dont nous disposons et viennent solidifier notre résilience financière. Ce jalon important de financement, combiné à des ventes qui se portent bien depuis quelques mois, va nous doter de la flexibilité financière nécessaire pour déployer notre plan stratégique avec optimisme et confiance », a déclaré Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction.

La facilité de crédit supplémentaire mise à disposition par la Corporation de financement d'urgence d'entreprises du Canada, dont Transat fera usage selon ses besoins au cours des prochains mois, se compose d'un montant de 100 millions de dollars dont 80 % selon les termes et conditions amendés en mars dernier de la facilité de crédit non renouvelable et non garantie et 20 % selon les termes et conditions de la facilité de crédit renouvelable et garantie.

Tel que prévu dans le financement du CUGE, Transat a émis un total de 4,687,500 bons de souscription visant l'achat d'un nombre équivalent d'actions de Transat à un prix d'exercice de 3,20 $ par action, au cours d'une période de 10 ans1. Les bons de souscription sont acquis en proportion des tirages qui seront effectués, mais 50 % de bons acquis seraient annulés si le prêt était remboursé dans son intégralité d'ici le 31 décembre 2023.

De plus, le montage financier met également à la disposition de Transat une facilité de crédit additionnel d'un montant maximum de 50 millions de dollars sujette à certaines conditions préalables devant être remplies au plus tard le 29 juillet, 2023, notamment l'obtention d'un financement supplémentaire d'une tierce partie. Ceci démontre la volonté renouvelée de la société d'État d'appuyer Transat dans son plan de reprise.

Avertissement concernant les déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs au sujet de Transat, y compris concernant l'effet des liquidités supplémentaires sur la trésorerie de la Société et les perspectives de reprise des activités et de déploiement du plan stratégique visant à ramener la Société à la rentabilité. Ces énoncés sont fondés sur certaines hypothèses jugées raisonnables par Transat, mais sont assujettis à certains risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de Transat, ce qui peut faire varier significativement les résultats.

En faisant ces déclarations, la Société a supposé, entre autres, que les restrictions imposées par les autorités gouvernementales en matière de déplacement et de frontières seront assouplies de façon à permettre une reprise de la nature et l'ampleur escomptée, que les normes et mesures au niveau de la santé et la sécurité du personnel et des voyageurs imposées par les autorités gouvernementales et aéroportuaires seront conformes à celles annoncées ou anticipées présentement, que les voyageurs continueront de voyager malgré les nouvelles mesures sanitaires et autres contraintes imposées en raison de la pandémie, que les facilités de crédit et autres modalités de crédit de ses partenaires commerciaux continueront d'être disponibles comme par le passé, et que la direction continuera de gérer les fluctuations de trésorerie pour financer ses besoins en fonds de roulement pour l'exercice complet. Si ces hypothèses se révèlent incorrectes, les résultats réels et les développements pourraient différer considérablement de ceux envisagés dans les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les risques et incertitudes pouvant influer ces hypothèses et déclarations prospectives comprennent ceux décrits aux rapports de gestion pour l'exercice terminé le 31 octobre 2021 et le trimestre terminé le 30 avril 2022 déposés auprès des commissions de valeurs mobilières canadiennes et disponibles sur SEDAR au www.sedar.com.

Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Ces déclarations reflètent les attentes actuelles concernant des événements et le rendement d'exploitation futurs, et ne sont pertinentes qu'à la date de publication du présent communiqué de presse, et représentent les attentes de la Société à cette date. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

À propos de Transat

Née à Montréal il y a 35 ans, Transat est devenue une référence mondialement reconnue du voyage, particulièrement comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue 4 fois depuis 2017 Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde par les passagers aux World Airline Awards de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales et canadiennes. Transat s'emploie à servir ses clients avec passion et convivialité et à leur offrir une prestation parfaitement sécuritaire. Certifiée Travelife depuis 2018, renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus verts dans leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les magnifiques destinations qu'elle dessert (TSX : TRZ).

https://www.transat.com

1 Le détenteur peut exercer les bons de souscription dans la mesure où ceci ne lui conférerait pas plus de 19.9 % des actions en circulation et tout exercice au-delà de ce seuil devra être payé en espèces par la Société sur la base du cours au marché de ses actions.

SOURCE Transat A.T. Inc.

Renseignements: Relations avec les médias: Christophe Hennebelle, Chef, ressources humaines, responsabilité d'entreprise et communications, 514 987-1660, poste 4584; Analystes financiers: Patrick Bui, Chef de la direction financière, 514 987-1660, poste 4567