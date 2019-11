Transat obtient le niveau Performance + du programme ICI on recycle +

MONTRÉAL, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Transat A.T. inc. a reçu l'attestation Performance + du programme ICI on recycle + pour une période de trois ans. Créée en 2003 par RECYC-QUÉBEC, cette reconnaissance officielle du gouvernement du Québec vise à souligner les efforts des industries, commerces et institutions (ICI) qui ont mis en place des mesures pour assurer la gestion responsable de leurs matières résiduelles. Le niveau Performance +, le 3e de 4, signifie que Transat a atteint une excellente performance dans la mise en valeur de ses matières résiduelles.

« C'est avec une très grande fierté que nous recevons cette distinction. Nous la devons à l'engagement de nos employés qui, depuis de nombreuses années, s'efforcent de réduire leur impact environnemental au quotidien. Ce sont leurs gestes concrets qui permettent à notre programme d'atteindre les niveaux supérieurs, a souligné Annick Guérard, chef de l'exploitation de Transat.

Travaillant en étroite collaboration avec le gestionnaire immobilier de son siège social à Montréal, situé au 300, rue Léo-Pariseau, l'entreprise a mis en œuvre des programmes de gestion et de recyclage des matières résiduelles et des matières dangereuses qu'elle a bonifiés au fil du temps. À l'été 2018, Transat a introduit la collecte de déchets organiques, soutenue par une formation à son personnel. Ces programmes, y compris la réduction à la source et les achats écoresponsables, lui ont permis aujourd'hui d'obtenir cette reconnaissance.

Transat a entrepris une démarche structurée de développement durable en 2007. Elle a été la première grande entreprise de tourisme international à être certifiée Travelife pour toutes ses activités de voyagiste et d'agence de voyage en 2018. Pour continuer à progresser en matière de durabilité, Transat a mis en place un plan d'amélioration continue qui vise à renforcer autant sa gestion environnementale que son engagement social. Parmi les initiatives qui s'adressent aux employés, notons son programme de transport, qui propose des modes de déplacements quotidiens plus durables que la voiture solo, et son programme de bénévolat.

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 12 ans et a obtenu la certification Travelife en 2018. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal (TSX : TRZ).

