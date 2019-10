Transat incite les Canadiens à passer du temps de qualité en famille… les pieds dans le sable

MONTRÉAL, le 22 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Transat, spécialiste du voyage vacances au Canada, lance sa campagne destinée aux familles la plus importante à ce jour : la promotion Passez du temps en famille, qui invite les Canadiens à se projeter dans les moments inoubliables caractérisant les vacances dans le Sud. L'initiative nationale et multiplateforme se déroule jusqu'au 17 novembre prochain et comprend des volets sur le Web et dans les médias sociaux ainsi qu'à la radio, en affichage et dans les médias imprimés.

« Cette campagne s'inscrit dans notre volonté de nous adresser directement aux familles, une clientèle qui planifie un séjour à la plage d'abord et avant tout pour profiter de bons moments ensemble », mentionne Geneviève LeBrun, vice-présidente marketing chez Transat. « La campagne présente de multiples visuels et une vidéo surprenante, qui met de l'avant une invention saugrenue visant à nous rappeler l'importance et le caractère irremplaçable du temps passé avec nos proches. »

Sur son site Web, le voyagiste a créé une toute nouvelle section entièrement consacrée aux familles à l'adresse transat.com/famille. Elle regroupe de l'information pratique, notamment l'inventaire des offres et promotions en cours, des profils d'hôtels ou des recommandations selon les intérêts et des suggestions d'excursions.

De plus, six créatrices de contenus sur les médias sociaux s'envolaient tout récemment avec leurs familles vers le Mexique, la République dominicaine et la Jamaïque afin de faire l'expérience de cinq hôtels de la collection Famille de Transat. Ces établissements adaptés aux besoins des familles de toute taille proposent notamment des miniclubs à heures d'ouverture prolongées, le séjour et les repas gratuits pour les enfants et le Wi-Fi gratuit. Jasmin Shannon, Eve Mayrand, Trisha Enriquez, Daneta Budalich, ainsi que Carolane et Josiane Stratis, ont partagé, via des stories et des photos sur leur page Instagram, les moments précieux ayant ponctué leurs vacances.

Les avantages famille d'Air Transat

Air Transat permet aux familles de voyager en toute tranquillité grâce à des avantages tels que des vols directs, un personnel attentionné, des comptoirs d'enregistrement exclusifs et un embarquement prioritaire pour les familles avec de jeunes enfants. Le Club Enfants de la compagnie aérienne accueille gratuitement les mini-globe-trotteurs de 2 à 11 ans, et leur offre une trousse de membre avec des items de voyage à personnaliser. Tous sont invités à garder un œil ouvert pour voir l'un des avions maquillés aux couleurs du Club Enfants !

De plus, Air Transat offre l'assignation gratuite et automatisée de sièges standards aux familles, afin que les enfants de 12 ans et moins et leurs parents ou tuteurs figurant sur la même réservation soient assis ensemble dans l'avion. Elle propose également un repas pour enfants.

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 12 ans et a obtenu la certification Travelife en 2018. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal (TSX : TRZ).

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax

Meilleur voyagiste et meilleur fournisseur global aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media

Meilleure compagnie aérienne et meilleur voyagiste à la remise des trophées Uni-Vers de l'Association des agents de voyages du Québec

Parmi les meilleurs employeurs au Canada et première compagnie aérienne au palmarès de Forbes

